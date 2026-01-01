Волинянка намагалась обміняти у банку підроблені долари: їй загрожує реальний термін ув’язнення

У Нововолинську 69-річна місцева жителька стала фігуранткою кримінального провадження через спробу обміняти підроблену іноземну валюту. Тепер жінці, яка принесла до банку дві фальшиві стодоларові купюри, загрожує реальний термін ув’язнення.

Про це журналісти БУГу дізналися з матеріалів судової ухвали.

За даними слідства, 15-го травня 2026-го року о 12:16 у одному банків на проспекті Дружби, місцева жителька 1957-го року народження, мала намір здійснити обмін двох купюр номіналом по 100 доларів США кожна з ознаками підробки. Касири помітили підробку і викликали поліцію.

Правоохоронці провели огляд місця події та зафіксували обставини інциденту, а також вилучили дві купюри доларів США номіналом по сто доларів кожна.

Відомості за вказаним фактом того ж дня були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання чи збут підроблених грошей).

Санкція інкримінованої статті (ч. 1 ст. 199 КК України) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Слідство триває.

ото новина,жіночку певно надурили, вона і не знала, в банк пішла поміняти,а вони їй справу шиють за 200 зелених,куди котиться світ....
