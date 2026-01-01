Волинянка намагалась обміняти у банку підроблені долари: їй загрожує реальний термін ув’язнення





Про це журналісти



За даними слідства, 15-го травня 2026-го року о 12:16 у одному банків на проспекті Дружби, місцева жителька 1957-го року народження, мала намір здійснити обмін двох купюр номіналом по 100 доларів США кожна з ознаками підробки. Касири помітили підробку і викликали поліцію.



Правоохоронці провели огляд місця події та зафіксували обставини інциденту, а також вилучили дві купюри доларів США номіналом по сто доларів кожна.



Відомості за вказаним фактом того ж дня були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання чи збут підроблених грошей).



Санкція інкримінованої статті (ч. 1 ст. 199 КК України) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.



Слідство триває.

