На Волині шкільний автобус зіткнувся з легковиком, є загиблий і травмовані. ФОТО





Про це розповіла старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції у Волинській області Анна Павловська, - пише



Аварія сталася орієнтовно о 15:30 27 травня. На місці працює слідчо-оперативна група.



Як розповіла речниця Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Оксана Якушик, на виклик про ДТП прибули 5 бригад медиків. Діти отримали забої та садна. Один з дорослих травмованих був у критичному стані і помер у медзакладі.



Зі слів інспекторки сектору комунікації Нацполіції Волині Анни Павловської, наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі з'ясовують обставини ДТП.



