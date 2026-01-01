На Волині шкільний автобус зіткнувся з легковиком, є загиблий і травмовані. ФОТО

Внаслідок аварії за участю шкільного автобуса і автомобіля Nisan у селі Мокрець на Волині травмувалися 8 людей, п'ятеро із них — діти. Ще один травмований помер у лікарні.

Про це розповіла старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції у Волинській області Анна Павловська, - пише Суспільне.

Аварія сталася орієнтовно о 15:30 27 травня. На місці працює слідчо-оперативна група.
Як розповіла речниця Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Оксана Якушик, на виклик про ДТП прибули 5 бригад медиків. Діти отримали забої та садна. Один з дорослих травмованих був у критичному стані і помер у медзакладі.

Зі слів інспекторки сектору комунікації Нацполіції Волині Анни Павловської, наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі з'ясовують обставини ДТП.
