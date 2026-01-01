Луцькі випускники репетирують вальс і готуються до останнього дзвінка. ФОТО

Випускники луцьких шкіл готують вальс на останній дзвоник. Цьогоріч він пролунає для 1 787 одинадцятикласників та 2 967 дев’ятикласників.Про це розповів Суспільному директор департаменту освіти міськрадиКореспонденти побували у двох із 38 шкіл громади і побачили як до останнього дзвоника готуються одинадцятикласники у ліцеї №22 та дев'ятикласники у Луцькій гімназії №16.Репетиції вальсу в ліцеї №22 розпочали із лютого цього року, розповіла хореографка. Для танцю обрали пісню українського співака."Вальс триває кілька хвилин, а скільки праці, нервів, емоцій, але вони стараються. Вони молодці", — говорить хореографка.Випускники заздалегідь домовились у якому вбранні виконуватимуть шкільний вальс."Я з першого класу мріяла вальс танцювати, — ділиться одинадцятикласниця. — У нас дівчата будуть у вишитих платтях, а хлопці білий верх і чорний низ".Випускникготується танцювати на останньому дзвонику разом зі своєю дівчиною."Найважче було знайти рівновагу у підтримці, але загалом це вирішується, — каже хлопець. — Як буде так буде. Є переживання звичайно, але не боюся, для мене школа – дуже позитивні спогади".Загалом у 22-му ліцеї навчаються 1 544 дитини, з них 97 — одинадцятикласники, розповіла директорка Лариса Кучер.На подвір’ї луцької гімназії №16 репетирують вальс випускники-дев’ятикласники. Підготовку до танцю вони розпочали у лютому. Цьогоріч, каже директору закладі 3 дев’ятих класи. Загалом — 71 випускник, з них семеро закордоном.Танцює з дітьми танець класна керівничка. Говорить, це її перший випускний клас."Це учні захотіли, щоб я з ними танцювала. Це була їхня ідея. Я погодилася з радістю, — ділиться вчителька. — Таке враження що поринула у свої юні роки".Ставила танці для випускних дев'ятих класів хореографкаКаже: для танку обрали англомовні та французьки твори. Зі слів випускників, перед танком і останнім дзвоником хвилюються."Для мене вальс — це вперше. Я переживаю, бо думаю, що у мене щось не вийде, але я стараюся. У нашому танці було дуже тяжко підтримка. Хочеться щоб нами всі любувалися, дивилися, те що ми закінчили школу", — каже учень гімназіїУ разі повітряної тривоги під час останнього дзвоника, каже директор Василь Троцький, усі підуть до укриття.Загалом у Луцькійгромаді цього року буде 2967 випускників-дев'ятикласників і 1787 одинадцятикласників.