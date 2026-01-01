Луцькі випускники репетирують вальс і готуються до останнього дзвінка. ФОТО
Сьогодні, 21:17
Випускники луцьких шкіл готують вальс на останній дзвоник. Цьогоріч він пролунає для 1 787 одинадцятикласників та 2 967 дев’ятикласників.
Про це розповів Суспільному директор департаменту освіти міськради Віталій Бондар.
Кореспонденти побували у двох із 38 шкіл громади і побачили як до останнього дзвоника готуються одинадцятикласники у ліцеї №22 та дев'ятикласники у Луцькій гімназії №16.
Чотири місяці репетицій
Репетиції вальсу в ліцеї №22 розпочали із лютого цього року, розповіла хореографка Зоряна Борецька. Для танцю обрали пісню українського співака.
"Вальс триває кілька хвилин, а скільки праці, нервів, емоцій, але вони стараються. Вони молодці", — говорить хореографка.
Випускники заздалегідь домовились у якому вбранні виконуватимуть шкільний вальс.
"Я з першого класу мріяла вальс танцювати, — ділиться одинадцятикласниця Юлія Панасюк. — У нас дівчата будуть у вишитих платтях, а хлопці білий верх і чорний низ".
Випускник Арсеній Дунець готується танцювати на останньому дзвонику разом зі своєю дівчиною.
"Найважче було знайти рівновагу у підтримці, але загалом це вирішується, — каже хлопець. — Як буде так буде. Є переживання звичайно, але не боюся, для мене школа – дуже позитивні спогади".
Загалом у 22-му ліцеї навчаються 1 544 дитини, з них 97 — одинадцятикласники, розповіла директорка Лариса Кучер.
Танець з класною керівницею
На подвір’ї луцької гімназії №16 репетирують вальс випускники-дев’ятикласники. Підготовку до танцю вони розпочали у лютому. Цьогоріч, каже директор Василь Троцький у закладі 3 дев’ятих класи. Загалом — 71 випускник, з них семеро закордоном.
Танцює з дітьми танець класна керівничка Олена Кондратюк. Говорить, це її перший випускний клас.
"Це учні захотіли, щоб я з ними танцювала. Це була їхня ідея. Я погодилася з радістю, — ділиться вчителька. — Таке враження що поринула у свої юні роки".
Ставила танці для випускних дев'ятих класів хореографка Оксана Дзірба. Каже: для танку обрали англомовні та французьки твори. Зі слів випускників, перед танком і останнім дзвоником хвилюються.
"Для мене вальс — це вперше. Я переживаю, бо думаю, що у мене щось не вийде, але я стараюся. У нашому танці було дуже тяжко підтримка. Хочеться щоб нами всі любувалися, дивилися, те що ми закінчили школу", — каже учень гімназії Володимир Петрук.
У разі повітряної тривоги під час останнього дзвоника, каже директор Василь Троцький, усі підуть до укриття.
Загалом у Луцькійгромаді цього року буде 2967 випускників-дев'ятикласників і 1787 одинадцятикласників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів Суспільному директор департаменту освіти міськради Віталій Бондар.
Кореспонденти побували у двох із 38 шкіл громади і побачили як до останнього дзвоника готуються одинадцятикласники у ліцеї №22 та дев'ятикласники у Луцькій гімназії №16.
Чотири місяці репетицій
Репетиції вальсу в ліцеї №22 розпочали із лютого цього року, розповіла хореографка Зоряна Борецька. Для танцю обрали пісню українського співака.
"Вальс триває кілька хвилин, а скільки праці, нервів, емоцій, але вони стараються. Вони молодці", — говорить хореографка.
Випускники заздалегідь домовились у якому вбранні виконуватимуть шкільний вальс.
"Я з першого класу мріяла вальс танцювати, — ділиться одинадцятикласниця Юлія Панасюк. — У нас дівчата будуть у вишитих платтях, а хлопці білий верх і чорний низ".
Випускник Арсеній Дунець готується танцювати на останньому дзвонику разом зі своєю дівчиною.
"Найважче було знайти рівновагу у підтримці, але загалом це вирішується, — каже хлопець. — Як буде так буде. Є переживання звичайно, але не боюся, для мене школа – дуже позитивні спогади".
Загалом у 22-му ліцеї навчаються 1 544 дитини, з них 97 — одинадцятикласники, розповіла директорка Лариса Кучер.
Танець з класною керівницею
На подвір’ї луцької гімназії №16 репетирують вальс випускники-дев’ятикласники. Підготовку до танцю вони розпочали у лютому. Цьогоріч, каже директор Василь Троцький у закладі 3 дев’ятих класи. Загалом — 71 випускник, з них семеро закордоном.
Танцює з дітьми танець класна керівничка Олена Кондратюк. Говорить, це її перший випускний клас.
"Це учні захотіли, щоб я з ними танцювала. Це була їхня ідея. Я погодилася з радістю, — ділиться вчителька. — Таке враження що поринула у свої юні роки".
Ставила танці для випускних дев'ятих класів хореографка Оксана Дзірба. Каже: для танку обрали англомовні та французьки твори. Зі слів випускників, перед танком і останнім дзвоником хвилюються.
"Для мене вальс — це вперше. Я переживаю, бо думаю, що у мене щось не вийде, але я стараюся. У нашому танці було дуже тяжко підтримка. Хочеться щоб нами всі любувалися, дивилися, те що ми закінчили школу", — каже учень гімназії Володимир Петрук.
У разі повітряної тривоги під час останнього дзвоника, каже директор Василь Троцький, усі підуть до укриття.
Загалом у Луцькійгромаді цього року буде 2967 випускників-дев'ятикласників і 1787 одинадцятикласників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Луцькі випускники репетирують вальс і готуються до останнього дзвінка. ФОТО
Сьогодні, 21:17
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 28 травня
Сьогодні, 20:00
Зеленський звернувся до Трампа з терміновим листом щодо нестачі засобів ППО в України
Сьогодні, 18:09