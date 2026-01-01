Підтвердили загибель на війні волинянина Анатолія Кравчука

Волинь знову здригнулася від страшної звістки про загибель на війні захисника-земляка.

Підтвердження про загибель воїна надійшло у Любешівську громаду.

"На жаль, підтвердилась інформація про загибель ще одного Героя нашої громади, який майже три роки вважався зниклим безвісти. КРАВЧУК АНАТОЛІЙ КЛИМЕНТІЙОВИЧ, 1981 року народження, житель села Гірки загинув 22 червня 2023 року на території Донецької області", - написав Любешівський селищний голова Олег Кух.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

