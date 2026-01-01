На Волині подружжя рятувальників, яке проїжджало повз, першим прийшло на допомогу постраждалим в ДТП

На Волині подружжя рятувальників, яке проїжджало повз, першим прийшло на допомогу постраждалим в ДТП
На Волині подружжя рятувальників першим прийшло на допомогу постраждалим у ДТП.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

Увечері, 26 травня на автодорозі поблизу села Оздів Луцького району трапилася дорожньо-транспортна пригода — легковий автомобіль злетів у кювет та перекинувся. Одними з перших на місці події опинилося подружжя співробітників ГУ ДСНС України у Волинській області — Олександр та Аліна Мулько, які проїжджали повз.

Помітивши клуби пилу на небезпечній ділянці дороги, чоловік та дружина миттєво зорієнтувалися і кинулися на допомогу.

Олександр Мулько — провідний фахивець відділу планування, організації та моніторингу заходів цивільного захисту. Будучи сертифікованим інструктором з домедичної допомоги, він оглянув 21-річного водія на наявність зовнішніх травм. Потім евакуював із понівеченого салону 16-річну пасажирку. Разом із дружиною та очевидцями він надійно зафіксував пошкоджені ноги дівчини.
Психологиня ДСНС Аліна Мулько перевірила виклик «швидкої» та поліції, а також надала екстрену психологічну допомогу дівчині. Вона безперервно розмовляла з юнкою та тримала її в контакті, аби та не знепритомніла від больового шоку. Постраждалу передали медикам.

Завдяки тому, що подружжя Мулько опинилося поруч у найкритичніші хвилини, постраждалі вчасно отримали допомогу. На місці події також працювали правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДСНС, рятувальники, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині подружжя рятувальників, яке проїжджало повз, першим прийшло на допомогу постраждалим в ДТП
Сьогодні, 22:38
Підтвердили загибель на війні волинянина Анатолія Кравчука
Сьогодні, 21:58
Луцькі випускники репетирують вальс і готуються до останнього дзвінка. ФОТО
Сьогодні, 21:17
На Волині шкільний автобус зіткнувся з легковиком, є загиблий і травмовані. ФОТО
Сьогодні, 20:36
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 28 травня
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8