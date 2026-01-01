На Волині подружжя рятувальників, яке проїжджало повз, першим прийшло на допомогу постраждалим в ДТП
Сьогодні, 22:38
Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Увечері, 26 травня на автодорозі поблизу села Оздів Луцького району трапилася дорожньо-транспортна пригода — легковий автомобіль злетів у кювет та перекинувся. Одними з перших на місці події опинилося подружжя співробітників ГУ ДСНС України у Волинській області — Олександр та Аліна Мулько, які проїжджали повз.
Помітивши клуби пилу на небезпечній ділянці дороги, чоловік та дружина миттєво зорієнтувалися і кинулися на допомогу.
Олександр Мулько — провідний фахивець відділу планування, організації та моніторингу заходів цивільного захисту. Будучи сертифікованим інструктором з домедичної допомоги, він оглянув 21-річного водія на наявність зовнішніх травм. Потім евакуював із понівеченого салону 16-річну пасажирку. Разом із дружиною та очевидцями він надійно зафіксував пошкоджені ноги дівчини.
Психологиня ДСНС Аліна Мулько перевірила виклик «швидкої» та поліції, а також надала екстрену психологічну допомогу дівчині. Вона безперервно розмовляла з юнкою та тримала її в контакті, аби та не знепритомніла від больового шоку. Постраждалу передали медикам.
Завдяки тому, що подружжя Мулько опинилося поруч у найкритичніші хвилини, постраждалі вчасно отримали допомогу. На місці події також працювали правоохоронці.
