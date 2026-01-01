На війні загинув плавець з Волині, рекордсмен України Денис Попович

Жорстока та кровопролитна війна продовжує забирати життя українських воїнів. Волинь знову отримала трагічну звістку з фронту. Втрати зазнала спортивна спільнота області.Про це повідомляють у Відділенні Національного олімпійського комітету України у Волинській області."З невимовним болем та глибоким сумом повідомляємо про загибель на війні— майстра спорту України з плавання, рекордсмена України, Людини великої сили духу та честі", - йдеться у повідомленні на сторінці відділення.Денис Попович, 1983 року народження, був не лише талановитим спортсменом, який прославляв Україну своїми досягненнями у плаванні, а й справжнім патріотом своєї держави. У мирному житті він виборював перемоги на спортивних аренах, встановлював рекорди, надихав інших своєю наполегливістю та відданістю спорту. А у найважчий для країни час став на захист рідної землі. Сьогодні Україна втратила ще одного Героя…Людину, яка мала жити, мріяти, тренувати, перемагати, але віддала найдорожче — власне життя — за наше майбутнє, за свободу та незалежність України.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.