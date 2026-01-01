28 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження бізнесмен, депутат Луцької міської ради, бізнесмен(на фото), а також артистка Волинського обласного академічного драматичного театруТакож день народження 28 травня у лідера гурту «Тартак», військового, уродженця Луцька Сашка Положинського.Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить ім’я Дмитро.Бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.28 травня в Україні святкують День поліцейського офіцера громади. Поліцейський офіцер громади – це наступний крок у реформі Національної поліції. Його основна мета – забезпечити кожну територіальну громаду окремим офіцером, який не тільки працюватиме на території цієї громади, але й житиме там.Також 28 травня Всесвітній день мартіні з маракуї. Історія мартіні з маракуї починається у Бразилії в 1940-х роках, де він виник як варіація класичного бразильського коктейлю "Капріоска", який готується з соку лайма, цукру та кашаси – спиртного напою, дистильованого з соку цукрової тростини. Бармени почали додавати до суміші маракуйю, що надало коктейлю унікальну солодкість і пікантний післясмак.А ще 28 травня Всесвітній день голоду. Створено з метою підвищення обізнаності про критичну проблему голоду та спонукання до колективних дій для його викорінення. Ця подія допомагає надати розголосу та привернути увагу до голоду у світі у третьому тисячолітті.28 травня святкують Всеукраїнський день краєзнавства. Це свято призначене для підвищення суспільної уваги до діяльності краєзнавців, поглиблення дослідження та популяризації історії, культури, мови, звичаїв та традицій українського народу. Метою є також залучення широких верств населення до вивчення та пізнання рідного краю та співпраця з державними органами влади, закладами культури та освіти, науковими установами та громадськими організаціями, зацікавленими у розвитку краєзнавства.