28 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження бізнесмен, депутат Луцької міської ради, бізнесмен Микола Яручик (на фото), а також артистка Волинського обласного академічного драматичного театру Наталія Мельничук.
Також день народження 28 травня у лідера гурту «Тартак», військового, уродженця Луцька Сашка Положинського.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить ім’я Дмитро.
Бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
28 травня в Україні святкують День поліцейського офіцера громади. Поліцейський офіцер громади – це наступний крок у реформі Національної поліції. Його основна мета – забезпечити кожну територіальну громаду окремим офіцером, який не тільки працюватиме на території цієї громади, але й житиме там.
Також 28 травня Всесвітній день мартіні з маракуї. Історія мартіні з маракуї починається у Бразилії в 1940-х роках, де він виник як варіація класичного бразильського коктейлю "Капріоска", який готується з соку лайма, цукру та кашаси – спиртного напою, дистильованого з соку цукрової тростини. Бармени почали додавати до суміші маракуйю, що надало коктейлю унікальну солодкість і пікантний післясмак.
А ще 28 травня Всесвітній день голоду. Створено з метою підвищення обізнаності про критичну проблему голоду та спонукання до колективних дій для його викорінення. Ця подія допомагає надати розголосу та привернути увагу до голоду у світі у третьому тисячолітті.
28 травня святкують Всеукраїнський день краєзнавства. Це свято призначене для підвищення суспільної уваги до діяльності краєзнавців, поглиблення дослідження та популяризації історії, культури, мови, звичаїв та традицій українського народу. Метою є також залучення широких верств населення до вивчення та пізнання рідного краю та співпраця з державними органами влади, закладами культури та освіти, науковими установами та громадськими організаціями, зацікавленими у розвитку краєзнавства.
