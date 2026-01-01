За ціною м'яса: скільки коштує черешня на ринку в Луцьку
Сьогодні, 20:38
На луцьких ринках стартував сезон черешні: перші ягоди вже з’явилися у продажу, однак покупці поки беруть обережно – через доволі високі ціни.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».
За словами продавців, наразі на прилавках переважно закарпатська черешня. Її стартова ціна сягала близько 350 грн за кілограм, однак поступово знизилася до 250 грн і може ще падати. Найдорожчі партії були імпортними – їх продавали навіть понад тисячу гривень за кілограм.
Продавці зазначають, що черешню купують, але невеликими обсягами – переважно по 300–400 грамів, рідше кілограмами. Пов’язують це з тим, що сезон лише починається, а ціни залишаються відчутними для покупців.
Водночас продавці очікують, що найближчим часом на ринку з’явиться і волинська черешня, однак її врожай напряму залежить від погодних умов.
У середньому нині кілограм черешні коштує близько 200–250 грн. Попри це ажіотажу на ягоду поки немає.
Журналісти підрахували, що нинішня вартість кілограма черешні фактично зрівнялася з цінами на м'ясо.
