За ціною м'яса: скільки коштує черешня на ринку в Луцьку





Про це йдеться в сюжеті телеканалу



За словами продавців, наразі на прилавках переважно закарпатська черешня. Її стартова ціна сягала близько 350 грн за кілограм, однак поступово знизилася до 250 грн і може ще падати. Найдорожчі партії були імпортними – їх продавали навіть понад тисячу гривень за кілограм.



Продавці зазначають, що черешню купують, але невеликими обсягами – переважно по 300–400 грамів, рідше кілограмами. Пов’язують це з тим, що сезон лише починається, а ціни залишаються відчутними для покупців.



Водночас продавці очікують, що найближчим часом на ринку з’явиться і волинська черешня, однак її врожай напряму залежить від погодних умов.



У середньому нині кілограм черешні коштує близько 200–250 грн. Попри це ажіотажу на ягоду поки немає.



Журналісти підрахували, що нинішня вартість кілограма черешні фактично зрівнялася з цінами на м'ясо.

На луцьких ринках стартував сезон черешні: перші ягоди вже з'явилися у продажу, однак покупці поки беруть обережно – через доволі високі ціни.

