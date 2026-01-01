Сиділа у дворі і не знала, як повернутися додому: у Луцьку загубилася 86-річна жінка

Патрульні допомогли жінці, яка загубилася у Луцьку, повернутися додому.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні, 28 травня, патрульні отримали повідомлення про жінку літнього віку, яка сиділа у дворі на вулиці Дубнівській у Луцьку та не орієнтувалася в просторі.Інспектори оперативно прибули на місце та виявили 86-річну жінку, яка через свій вік не могла самостійно знайти дорогу додому.Поліцейські встановили особу жінки, зв’язалися з її сином, з’ясували адресу проживання та безпечно доставили її додому."Дякуємо небайдужим громадянам за пильність і небайдужість", - наголошують патрульні.