Сиділа у дворі і не знала, як повернутися додому: у Луцьку загубилася 86-річна жінка
Сьогодні, 18:30
Патрульні допомогли жінці, яка загубилася у Луцьку, повернутися додому.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 28 травня, патрульні отримали повідомлення про жінку літнього віку, яка сиділа у дворі на вулиці Дубнівській у Луцьку та не орієнтувалася в просторі.
Інспектори оперативно прибули на місце та виявили 86-річну жінку, яка через свій вік не могла самостійно знайти дорогу додому.
Поліцейські встановили особу жінки, зв’язалися з її сином, з’ясували адресу проживання та безпечно доставили її додому.
"Дякуємо небайдужим громадянам за пильність і небайдужість", - наголошують патрульні.
