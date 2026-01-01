Влітку на вулицях Луцька та Ковеля з'явиться мотопатруль





Працівники зможуть швидше діставатися у важкодоступні місця завдяки кращій мобільності в умовах заторів, пояснила у коментарі Анастасія Кідрук.



Наразі патрульні проходять навчання. Попередньо у Луцькій та Ковельській громадах патрулюватимуть по четверо працівників.



Після занять стане відомо більше деталей про те, скільки буде екіпажів та коли точно стартує проєкт — деталі обіцяють повідомити згодом.



Мотопатруль матиме ті ж функції, як і автопатруль, каже Анастасія Кідрук.



До їх обов’язків входитиме:



патрулювання міста та, за потреби, виїзди за його межі;



оперативне реагування на порушення ПДР;



оформлення ДТП;



забезпечення безпеки дорожнього руху;



супровід місії «На щиті»;



перекриття руху під час загальнонаціональної хвилини мовчання;



оперативне прибуття на місця подій.

