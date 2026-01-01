Влітку на вулицях Луцька та Ковеля з’явиться мотопатруль
Сьогодні, 16:08
Цьогоріч влітку у Луцьку та Ковелі патрулювати міста будуть поліцейські на мотоциклах.
Працівники зможуть швидше діставатися у важкодоступні місця завдяки кращій мобільності в умовах заторів, пояснила у коментарі misto.media речниця патрульної поліції у Волинській області Анастасія Кідрук.
Наразі патрульні проходять навчання. Попередньо у Луцькій та Ковельській громадах патрулюватимуть по четверо працівників.
Після занять стане відомо більше деталей про те, скільки буде екіпажів та коли точно стартує проєкт — деталі обіцяють повідомити згодом.
Мотопатруль матиме ті ж функції, як і автопатруль, каже Анастасія Кідрук.
До їх обов’язків входитиме:
патрулювання міста та, за потреби, виїзди за його межі;
оперативне реагування на порушення ПДР;
оформлення ДТП;
забезпечення безпеки дорожнього руху;
супровід місії «На щиті»;
перекриття руху під час загальнонаціональної хвилини мовчання;
оперативне прибуття на місця подій.
