Влітку на вулицях Луцька та Ковеля з’явиться мотопатруль

Цьогоріч влітку у Луцьку та Ковелі патрулювати міста будуть поліцейські на мотоциклах.

Працівники зможуть швидше діставатися у важкодоступні місця завдяки кращій мобільності в умовах заторів, пояснила у коментарі misto.media речниця патрульної поліції у Волинській області Анастасія Кідрук.

Наразі патрульні проходять навчання. Попередньо у Луцькій та Ковельській громадах патрулюватимуть по четверо працівників.

Після занять стане відомо більше деталей про те, скільки буде екіпажів та коли точно стартує проєкт — деталі обіцяють повідомити згодом.

Мотопатруль матиме ті ж функції, як і автопатруль, каже Анастасія Кідрук.

До їх обов’язків входитиме:

патрулювання міста та, за потреби, виїзди за його межі;

оперативне реагування на порушення ПДР;

оформлення ДТП;

забезпечення безпеки дорожнього руху;

супровід місії «На щиті»;

перекриття руху під час загальнонаціональної хвилини мовчання;

оперативне прибуття на місця подій.

