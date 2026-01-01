У Луцьку світлини бійців, які загинули до 2022 року, розмістять на окремій дошці пошани

Фотографії загиблих бійців у Антитерористичній операції та Операції Об'єднаних сил (з 2014 до 2022 року) планують розмістити на окремій дошці, яку встановлять поруч зі стендом «Герої Небесної Сотні» біля сонячного годинника на Театральному майдані.Про це у коментарі misto.media розповів директор КП «Луцькреклама»Місце, яке звільниться після перенесення фотографій, планують використати для розміщення світлин полеглих у Війні за Незалежність України (з 2022 року).Станом на 28 травня 2026 року на розміщення фотокарток очікують близько 50 родин загиблих військових.Зараз триває підготовка технічної документації, а монтаж нового стенду планують розпочати у середині червня.

