Перші винищувачі Gripen Україна зможе отримати за 10 місяців, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що перші винищувачі Gripen Україна зможе отримати за 10 місяців. Пілоти, за його словами, вже розпочали тренування.



Про це глава української держави заявив під час спільного з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном спілкування з журналістами, передає кореспондент



«Ми розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші можливості, перші Gripen. Ми будемо робити зі свого боку все можливе», - сказав Зеленський.



Він також повідомив, що пілоти вже тренуються для роботи на цих машинах. За словами Президента, Gripen допоможуть протистояти російським КАБам.



«Винищувачі Gripen з конкретною зброєю (…), які можуть завдавати уражень на відстані 200 км плюс, ми думаємо, що зможемо витіснити ці російські літаки, і вони не зможуть використовувати масовано КАБи», - сказав Президент.

