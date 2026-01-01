Перші винищувачі Gripen Україна зможе отримати за 10 місяців, - Зеленський
Сьогодні, 15:43
Президент Володимир Зеленський заявив, що перші винищувачі Gripen Україна зможе отримати за 10 місяців. Пілоти, за його словами, вже розпочали тренування.
Про це глава української держави заявив під час спільного з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном спілкування з журналістами, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші можливості, перші Gripen. Ми будемо робити зі свого боку все можливе», - сказав Зеленський.
Він також повідомив, що пілоти вже тренуються для роботи на цих машинах. За словами Президента, Gripen допоможуть протистояти російським КАБам.
«Винищувачі Gripen з конкретною зброєю (…), які можуть завдавати уражень на відстані 200 км плюс, ми думаємо, що зможемо витіснити ці російські літаки, і вони не зможуть використовувати масовано КАБи», - сказав Президент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це глава української держави заявив під час спільного з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном спілкування з журналістами, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші можливості, перші Gripen. Ми будемо робити зі свого боку все можливе», - сказав Зеленський.
Він також повідомив, що пілоти вже тренуються для роботи на цих машинах. За словами Президента, Gripen допоможуть протистояти російським КАБам.
«Винищувачі Gripen з конкретною зброєю (…), які можуть завдавати уражень на відстані 200 км плюс, ми думаємо, що зможемо витіснити ці російські літаки, і вони не зможуть використовувати масовано КАБи», - сказав Президент.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Перші винищувачі Gripen Україна зможе отримати за 10 місяців, - Зеленський
Сьогодні, 15:43
У Луцьку світлини бійців, які загинули до 2022 року, розмістять на окремій дошці пошани
Сьогодні, 15:20
Компоненти «Орєшніка», яким Росія вдарила по Україні 24 травня, виготовлені на заводі у Білорусі
Сьогодні, 14:44