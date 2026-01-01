Перші винищувачі Gripen Україна зможе отримати за 10 місяців, - Зеленський

Перші винищувачі Gripen Україна зможе отримати за 10 місяців, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що перші винищувачі Gripen Україна зможе отримати за 10 місяців. Пілоти, за його словами, вже розпочали тренування.

Про це глава української держави заявив під час спільного з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном спілкування з журналістами, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми розраховуємо за наступні 10 місяців отримати перші можливості, перші Gripen. Ми будемо робити зі свого боку все можливе», - сказав Зеленський.

Він також повідомив, що пілоти вже тренуються для роботи на цих машинах. За словами Президента, Gripen допоможуть протистояти російським КАБам.

«Винищувачі Gripen з конкретною зброєю (…), які можуть завдавати уражень на відстані 200 км плюс, ми думаємо, що зможемо витіснити ці російські літаки, і вони не зможуть використовувати масовано КАБи», - сказав Президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: винищувачі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перші винищувачі Gripen Україна зможе отримати за 10 місяців, - Зеленський
Сьогодні, 15:43
Пішов із життя багаторічний керівник профспілки поліції Волині Володимир Буравський
Сьогодні, 15:21
У Луцьку світлини бійців, які загинули до 2022 року, розмістять на окремій дошці пошани
Сьогодні, 15:20
Компоненти «Орєшніка», яким Росія вдарила по Україні 24 травня, виготовлені на заводі у Білорусі
Сьогодні, 14:44
Поверталися з екскурсії: деталі аварії, у якій зіткнулися шкільний автобус та авто
Сьогодні, 14:22
Медіа
відео
1/8