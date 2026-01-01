На Хмельниччині під час збивання дронів загинули двоє військових
Сьогодні, 16:22
На Хмельниччині правоохоронці розслідують загибель двох військовослужбовців під час відбиття атаки російських безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила журналістам речниця Територіального управління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.
Трагедія під час бойового завдання
За попередніми даними, трагедія сталася 27 травня близько 11:15 в одному із сіл Дунаєвецької громади Кам’янець-Подільського району.
Під час спроби відбиття атаки БПЛА військовими безпілотних систем вибухнув боєприпас дрона-перехоплювача.
Двоє військових загинули на місці. Ще одного потерпілого госпіталізували до лікарні. За даними ДБР, наразі його життю нічого не загрожує.
Слідчі вилучили техніку
У ДБР повідомили, що слідчі вилучили пульти керування та засоби комунікації для проведення експертиз.
Правоохоронці встановлюватимуть причини раптової детонації боєприпасу.
Попередньо кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 414 Кримінального кодексу України – порушення правил поводження зі зброєю та вибухонебезпечними предметами, що спричинило загибель кількох осіб.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
