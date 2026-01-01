На Хмельниччині під час збивання дронів загинули двоє військових

На Хмельниччині правоохоронці розслідують загибель двох військовослужбовців під час відбиття атаки російських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила журналістам речниця Територіального управління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.

Трагедія під час бойового завдання

За попередніми даними, трагедія сталася 27 травня близько 11:15 в одному із сіл Дунаєвецької громади Кам’янець-Подільського району.

Під час спроби відбиття атаки БПЛА військовими безпілотних систем вибухнув боєприпас дрона-перехоплювача.

Двоє військових загинули на місці. Ще одного потерпілого госпіталізували до лікарні. За даними ДБР, наразі його життю нічого не загрожує.

Слідчі вилучили техніку

У ДБР повідомили, що слідчі вилучили пульти керування та засоби комунікації для проведення експертиз.

Правоохоронці встановлюватимуть причини раптової детонації боєприпасу.

Попередньо кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 414 Кримінального кодексу України – порушення правил поводження зі зброєю та вибухонебезпечними предметами, що спричинило загибель кількох осіб.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.


