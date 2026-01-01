Пішов із життя багаторічний керівник профспілки поліції Волині Володимир Буравський

Володимир Антонович Буравський — багаторічний керівник Волинської обласної організації профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України.



Про це інтернет-виданню ВолиньPost повідомила колишня заступниця начальника ГУНП у Волинській області Наталія Пасічник.



«Пішла з життя людина, яка присвятила себе служінню людям, державі та захисту прав працівників органів внутрішніх справ. Володимир Антонович назавжди залишиться у нашій пам’яті як принципова, порядна й щира людина, мудрий керівник, надійний товариш і справжній професіонал своєї справи», — написала колишня заступниця начальника ГУНП у Волинській області Наталія Пасічник.



Світлі спогади про Володимира Антоновича вона доповнила теплими словами:



«Ви були найспівочішим та найтворчішим з-поміж нас усіх! Ви вміли об’єднати і організувати нас. Ви знали, як шанувати ветеранів та берегти пам’ять про загиблих колег. Ваша людська і професійна характеристика могла б стати взірцем при підготовці документів на нагородження. У Вас було багато чеснот, і Ви завжди дотримувалися правильних життєвих принципів.»



Чин похорону відбудеться 29 травня о 13:00 у Храмі святого Георгія Переможця. Після відспівування Володимира Антоновича поховають на кладовищі в Гаразджі.



Довідково:



Володимир Антонович народився 1 березня 1960 року. Після закінчення Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки розпочав професійний шлях у педагогічній сфері. Після проходження служби в Збройних Силах працював у системі освіти, а з 1990 року служив в органах внутрішніх справ України у Волинській області, обіймаючи різні посади.



У 2004 році



З квітня 2004 року очолював Волинську обласну організацію ПАП ОВС України, багато років залишаючись її незмінним керівником.



