Пішов із життя багаторічний керівник профспілки поліції Волині Володимир Буравський
Сьогодні, 15:21
Сьогодні, 28 травня 2026 року, помер Володимир Антонович Буравський — багаторічний керівник Волинської обласної організації профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України.
Про це інтернет-виданню ВолиньPost повідомила колишня заступниця начальника ГУНП у Волинській області Наталія Пасічник.
«Пішла з життя людина, яка присвятила себе служінню людям, державі та захисту прав працівників органів внутрішніх справ. Володимир Антонович назавжди залишиться у нашій пам’яті як принципова, порядна й щира людина, мудрий керівник, надійний товариш і справжній професіонал своєї справи», — написала колишня заступниця начальника ГУНП у Волинській області Наталія Пасічник.
Світлі спогади про Володимира Антоновича вона доповнила теплими словами:
«Ви були найспівочішим та найтворчішим з-поміж нас усіх! Ви вміли об’єднати і організувати нас. Ви знали, як шанувати ветеранів та берегти пам’ять про загиблих колег. Ваша людська і професійна характеристика могла б стати взірцем при підготовці документів на нагородження. У Вас було багато чеснот, і Ви завжди дотримувалися правильних життєвих принципів.»
Чин похорону відбудеться 29 травня о 13:00 у Храмі святого Георгія Переможця. Після відспівування Володимира Антоновича поховають на кладовищі в Гаразджі.
Довідково:
Володимир Антонович народився 1 березня 1960 року. Після закінчення Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки розпочав професійний шлях у педагогічній сфері. Після проходження служби в Збройних Силах працював у системі освіти, а з 1990 року служив в органах внутрішніх справ України у Волинській області, обіймаючи різні посади.
У 2004 році був відряджений до Ради Профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України, а у 2005 році звільнений у відставку у званні підполковника міліції за вислугу років.
З квітня 2004 року очолював Волинську обласну організацію ПАП ОВС України, багато років залишаючись її незмінним керівником.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інтернет-виданню ВолиньPost повідомила колишня заступниця начальника ГУНП у Волинській області Наталія Пасічник.
«Пішла з життя людина, яка присвятила себе служінню людям, державі та захисту прав працівників органів внутрішніх справ. Володимир Антонович назавжди залишиться у нашій пам’яті як принципова, порядна й щира людина, мудрий керівник, надійний товариш і справжній професіонал своєї справи», — написала колишня заступниця начальника ГУНП у Волинській області Наталія Пасічник.
Світлі спогади про Володимира Антоновича вона доповнила теплими словами:
«Ви були найспівочішим та найтворчішим з-поміж нас усіх! Ви вміли об’єднати і організувати нас. Ви знали, як шанувати ветеранів та берегти пам’ять про загиблих колег. Ваша людська і професійна характеристика могла б стати взірцем при підготовці документів на нагородження. У Вас було багато чеснот, і Ви завжди дотримувалися правильних життєвих принципів.»
Чин похорону відбудеться 29 травня о 13:00 у Храмі святого Георгія Переможця. Після відспівування Володимира Антоновича поховають на кладовищі в Гаразджі.
Довідково:
Володимир Антонович народився 1 березня 1960 року. Після закінчення Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки розпочав професійний шлях у педагогічній сфері. Після проходження служби в Збройних Силах працював у системі освіти, а з 1990 року служив в органах внутрішніх справ України у Волинській області, обіймаючи різні посади.
У 2004 році був відряджений до Ради Профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України, а у 2005 році звільнений у відставку у званні підполковника міліції за вислугу років.
З квітня 2004 року очолював Волинську обласну організацію ПАП ОВС України, багато років залишаючись її незмінним керівником.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Пішов із життя багаторічний керівник профспілки поліції Волині Володимир Буравський
Сьогодні, 15:21
У Луцьку світлини бійців, які загинули до 2022 року, розмістять на окремій дошці пошани
Сьогодні, 15:20
Компоненти «Орєшніка», яким Росія вдарила по Україні 24 травня, виготовлені на заводі у Білорусі
Сьогодні, 14:44