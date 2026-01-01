У Луцьку стартує купальний сезон

Пляжі на річці Стир в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки та на Теремнівських ставках готові до оздоровчого сезону, повідомили у міській раді.Про це стало відомо сьогодні під час виїзного засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку провів заступник Луцького міського головиСпеціалісти відзначили, що пляжі обладнано рятувальними пунктами та підготовлено плавців-рятувальників. Навколо водойм зроблено благоустрій територій. Якість води відповідає усім гігієнічним нормативам. Надалі її перевірятимуть впродовж усього оздоровчого сезону не менше трьох разів на місяць.Купальний сезон у Луцьку триватиме до 31 серпня.