У Луцьку стартує купальний сезон
Сьогодні, 17:19
Пляжі на річці Стир в Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки та на Теремнівських ставках готові до оздоровчого сезону, повідомили у міській раді.
Про це стало відомо сьогодні під час виїзного засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яку провів заступник Луцького міського голови Володимир Марценюк.
Спеціалісти відзначили, що пляжі обладнано рятувальними пунктами та підготовлено плавців-рятувальників. Навколо водойм зроблено благоустрій територій. Якість води відповідає усім гігієнічним нормативам. Надалі її перевірятимуть впродовж усього оздоровчого сезону не менше трьох разів на місяць.
Купальний сезон у Луцьку триватиме до 31 серпня.
