Депутати підтримали: у волинській громаді ліквідують чотири навчальних заклади





На засідання сесії прийшли батьки учнів та педагоги навчального закладу. Вони просили депутатів не поспішати із закриттям школи, наголошуючи насамперед на безпекових питаннях та особливостях доїзду до села.



Різними були й позиції депутатів. Олександр Кушнерик зазначив, що в селі варто зберегти єдиний соціальний центр. Натомість Юлія Подерня-Масюк висловила думку, що до ситуації необхідно підходити комплексно, враховуючи не лише інтереси одного населеного пункту, а й загальну ситуацію в освітній мережі громади.



Свою позицію озвучив і селищний голова Олег Кух. Він також наголосив на необхідності виваженого підходу до таких рішень, адже питання освіти стосується і якості навчання, і фінансової спроможності громади.



У результаті депутати ухвалили рішення про ліквідацію Хоцунської гімназії.

Закриття малокомплектних навчальних закладів дискусійно обговорювали депутати на черговій сесії Любешівської селищної ради, засідання якої відбулося сьогодні. Якщо рішення щодо ліквідації шкіл у Нових Березичах, Березній Волі та Селіску вони ухвалили одноголосно, то навколо Хоцунської гімназії розгорнулася жвава дискусія, пише "Нове життя"

