Біля пункту пропуску «Ягодин» розпочали підготовку до створення 600 паркомісць для вантажівок

Поблизу міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ", що на українсько-польському кордоні в межах Волинської області, триває підготовка до будівництва паркувальної зони на 600 місць для вантажних автомобілів.Наразі проєктують об’єкт та облаштовують будівельний майданчик, повідомили 28 травня в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.Підприємство-підрядник розпочало підготовчі роботи, зокрема влаштовує тимчасові під’їзди, готує територію для роботи техніки, завозить матеріали і забезпечує організацію будівельного процесу.Проєкт площею 13 гектарів включатиме паркомісця, доступ до світла та води, відеоспостереження, дорожні знаки, бар'єрне огородження, а також сервісну інфраструктуру для водіїв (місця відпочинку, санітарні зони, укриття). Будівництво паркувальної зони планують завершити до кінця 2026 року.Як зазначили в Службі відновлення, будівництво буде здійснюватися принципом "Проєктуй і будуй", тобто дозволяє розробляти проєктну документацію і паралельно проводити підготовку до основного етапу будівництва."Реалізація проєкту дозволить впорядкувати накопичення великогабаритного транспорту перед пунктом пропуску, зменшити навантаження на під’їзні дороги, підвищити безпеку дорожнього руху та покращити ефективність міжнародної логістики", — додали в пресцентрі.Довідково: Майбутня TIR-стоянка є продовженням інфраструктурного проєкту в межах програми "Механізм Сполучення Європи", загальна вартість якого становить 4 мільйони 388 тисяч євро, де ЄС співфінансував 50% вартості, а решта коштів — з держбюджету України. Першою його частиною була капітально відремонтована дорога до МПП "Ягодин — Дорогуськ", яку відкрили в грудні 2025 року.