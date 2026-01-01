Біля пункту пропуску «Ягодин» розпочали підготовку до створення 600 паркомісць для вантажівок
Сьогодні, 21:45
Поблизу міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ", що на українсько-польському кордоні в межах Волинської області, триває підготовка до будівництва паркувальної зони на 600 місць для вантажних автомобілів.
Наразі проєктують об’єкт та облаштовують будівельний майданчик, повідомили 28 травня в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.
Підприємство-підрядник розпочало підготовчі роботи, зокрема влаштовує тимчасові під’їзди, готує територію для роботи техніки, завозить матеріали і забезпечує організацію будівельного процесу.
Проєкт площею 13 гектарів включатиме паркомісця, доступ до світла та води, відеоспостереження, дорожні знаки, бар'єрне огородження, а також сервісну інфраструктуру для водіїв (місця відпочинку, санітарні зони, укриття). Будівництво паркувальної зони планують завершити до кінця 2026 року.
Як зазначили в Службі відновлення, будівництво буде здійснюватися принципом "Проєктуй і будуй", тобто дозволяє розробляти проєктну документацію і паралельно проводити підготовку до основного етапу будівництва.
"Реалізація проєкту дозволить впорядкувати накопичення великогабаритного транспорту перед пунктом пропуску, зменшити навантаження на під’їзні дороги, підвищити безпеку дорожнього руху та покращити ефективність міжнародної логістики", — додали в пресцентрі.
Довідково: Майбутня TIR-стоянка є продовженням інфраструктурного проєкту в межах програми "Механізм Сполучення Європи", загальна вартість якого становить 4 мільйони 388 тисяч євро, де ЄС співфінансував 50% вартості, а решта коштів — з держбюджету України. Першою його частиною була капітально відремонтована дорога до МПП "Ягодин — Дорогуськ", яку відкрили в грудні 2025 року.
