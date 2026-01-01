Луцька громада ще не отримала коштів на безплатні учнівські обіди, але готує харчоблоки
Сьогодні, 22:14
З 1 вересня учні 1—11 класів по всій Україні мають отримувати гарячі обіди коштом бюджету. Наразі Луцька громада ще не отримала субвенції з держбюджету, але тут вже готують харчоблоки до змін.
Зараз безплатне харчування вже забезпечене для дітей у прифронтових громадах та учнів 1—4 класів у всіх областях. 70% коштів на ці потреби покриває державний бюджет, а 30% — місцеві.
Поки що громади не мають конкретних цифр, скільки коштуватиме організація безплатного харчування для усіх школярів, і субвенція від держави ще не надійшла.
«Наразі кошти з держбюджету на харчування ще не надійшли. Перед початком навчального року це питання розглядатимуть. Більше конкретики очікуємо ближче до серпня», — розповіла misto.media директорка департаменту фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради Лілія Єлова.
У 2025—2026 навчальному році на харчування школярів спрямували 45 млн грн державної субвенції, додала вона.
Уряд також розподілив 1 мільярд гривень на модернізацію 73 шкільних харчоблоків, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко за підсумками наради з керівниками ОВА.
У Луцькій громаді ремонти харчоблоків у школах здебільшого фінансують з місцевого бюджету, зазначив у коментарі misto.media директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.
Цього року модернізацію їдалень планують, зокрема, у школах № 17 та № 20.
