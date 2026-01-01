Приховав понад 2 млн у декларації: як суд покарав депутата селищної ради на Волині

Депутата Турійської селищної ради оштрафували за подання завідомо недостовірних відомостей у майнову декларацію.Про це повідомили в прокуратурі Волині.У суді довели, що обранець не вказав у своїй декларації за 2024 рік відомості про земельні ділянки загальною вартістю 1,8 мільйона гривень, які належать йому на праві власності, а також інформацію про отримані ним та членами сім’ї доходи на суму майже 400 тисяч гривень.Загалом відомості, вказані депутатом у декларації, різняться від достовірних на суму близько 2,2 мільйона гривень, зазначили у прокуратурі.Суд визнав депутата винним у порушенні вимог фінансового контролю та призначив покарання у виді штрафу. Як стало відомо з постанови Турійського районного суду, депутата селищної ради оштрафували на 17 тисяч гривень. За даними прокуратури, ці кошти ві уже сплатив.Відомості про обранцяпідлягають внесенню до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.