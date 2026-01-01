Матері загиблого воїна з Волині вручили посмертний орден сина. ФОТО

Матері загиблого воїна з Волині вручили посмертний орден сина. ФОТО
29 травня у Торчинській громаді мамі загиблого Захисника України Нелі Самчук було вручено орден «За мужність» III ступеня, яким її сина — Щербика Богдана Миколайовича — нагороджено посмертно за особисту мужність, самовідданість та вірність Україні.

Про це повідомили на сторінці Торчинської громади.

Підтримати маму в цей важкий і водночас сповнений гордості момент прийшли рідні та близькі, діти й онуки. Нагороду вручив голова Торчинської громади Юрій Кревський.
Матері загиблого воїна з Волині вручили посмертний орден сина. ФОТО
Матері загиблого воїна з Волині вручили посмертний орден сина. ФОТО
Матері загиблого воїна з Волині вручили посмертний орден сина. ФОТО

Щербик Богдан народився 18 вересня 1995 року в селі Усичі. Був щирим, товариським, творчим і надзвичайно добрим хлопцем. Захоплювався музикою, писав вірші та пісні, мріяв облаштувати власний дім у рідному селі. Працював за кордоном, але після початку повномасштабного вторгнення без вагань повернувся в Україну, щоб стати на її захист.
Матері загиблого воїна з Волині вручили посмертний орден сина. ФОТО

З березня 2022 року Богдан став до лав Збройних сил України та боронив державу на Донеччині. Пройшов важкі бої, перебував на нульових позиціях, але навіть у найважчі моменти повторював рідним: «Все буде добре».

14 вересня 2022 року, за кілька днів до свого 27-річчя, Богдан Щербик загинув у Мирнограді Покровського району Донецької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: нагородження, Герой, матір, орден
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Матері загиблого воїна з Волині вручили посмертний орден сина. ФОТО
Сьогодні, 01:16
30 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У волинському військовому ліцеї 175 випускників отримали свідоцтва про освіту. ФОТО
29 травня, 22:48
Український бренд чоловічої анатомічної білизни
29 травня, 22:26
У місті на Волині в парку шкільний вальс танцювали 219 пар випускників. ФОТО
29 травня, 21:58
Медіа
відео
1/8