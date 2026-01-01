Матері загиблого воїна з Волині вручили посмертний орден сина. ФОТО

29 травня у Торчинській громаді мамі загиблого Захисника Українибуло вручено орден «За мужність» III ступеня, яким її сина —— нагороджено посмертно за особисту мужність, самовідданість та вірність Україні.Про це повідомили на сторінці Торчинської громади.Підтримати маму в цей важкий і водночас сповнений гордості момент прийшли рідні та близькі, діти й онуки. Нагороду вручив голова Торчинської громадиЩербик Богдан народився 18 вересня 1995 року в селі Усичі. Був щирим, товариським, творчим і надзвичайно добрим хлопцем. Захоплювався музикою, писав вірші та пісні, мріяв облаштувати власний дім у рідному селі. Працював за кордоном, але після початку повномасштабного вторгнення без вагань повернувся в Україну, щоб стати на її захист.З березня 2022 року Богдан став до лав Збройних сил України та боронив державу на Донеччині. Пройшов важкі бої, перебував на нульових позиціях, але навіть у найважчі моменти повторював рідним: «Все буде добре».14 вересня 2022 року, за кілька днів до свого 27-річчя, Богдан Щербик загинув у Мирнограді Покровського району Донецької області.