Матері загиблого воїна з Волині вручили посмертний орден сина. ФОТО
Сьогодні, 01:16
29 травня у Торчинській громаді мамі загиблого Захисника України Нелі Самчук було вручено орден «За мужність» III ступеня, яким її сина — Щербика Богдана Миколайовича — нагороджено посмертно за особисту мужність, самовідданість та вірність Україні.
Про це повідомили на сторінці Торчинської громади.
Підтримати маму в цей важкий і водночас сповнений гордості момент прийшли рідні та близькі, діти й онуки. Нагороду вручив голова Торчинської громади Юрій Кревський.
Щербик Богдан народився 18 вересня 1995 року в селі Усичі. Був щирим, товариським, творчим і надзвичайно добрим хлопцем. Захоплювався музикою, писав вірші та пісні, мріяв облаштувати власний дім у рідному селі. Працював за кордоном, але після початку повномасштабного вторгнення без вагань повернувся в Україну, щоб стати на її захист.
З березня 2022 року Богдан став до лав Збройних сил України та боронив державу на Донеччині. Пройшов важкі бої, перебував на нульових позиціях, але навіть у найважчі моменти повторював рідним: «Все буде добре».
14 вересня 2022 року, за кілька днів до свого 27-річчя, Богдан Щербик загинув у Мирнограді Покровського району Донецької області.
