У волинському військовому ліцеї 175 випускників отримали свідоцтва про освіту. ФОТО





Більшість дівчат і юнаків, які сьогодні завершили навчання в ліцеї, планують обрати професію військових.



«Від імені голови обласної ради, усього депутатського корпусу вітаю чудових молодих людей із завершенням важливої віхи у вашому житті. На ваш зовсім юний вік випали нелегкі часи і серйозні випробування, які ви пройшли достойно. Про це свідчать і рівень знань, і успіхи поза навчальним процесом. Наш ліцей дає не тільки належну освіту, але й виховує істинних українців. Шана і повага вам за обраний шлях. Нехай майбутнє буде успішним у нашій рідній Україні», – звернувся до присутніх випускників Юрій Поліщук.



Крім свідоцтв про завершення навчання, керівник ліцею Павло Боснюк також вручив відзнаки і нагороди кращим випускникам, а ще вчителям та батькам.





