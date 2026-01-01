На Рівненщині сили ППО приземлили російський «Shahed». ФОТО, ВІДЕО

На Рівненщині вибухотехніки поліції успішно знешкодили ворожий ударний безпілотник.

Про це повідомляють у поліції Рівненщині.

Дрон типу «Shahed» сили ППО приземлили в полі за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Після падіння він залишався смертельно небезпечним — будь-який необережний рух міг спровокувати детонацію бойової частини.
Фахівці вибухотехнічної служби діяли максимально обережно: вручну від’єднали бойову частину та підривач, після чого транспортували їх на спеціальний підривний майданчик, де контрольовано знищили.
Сам дрон направили на додаткове дослідження для вивчення його конструкції, елементів навігації та особливостей оснащення.
Щодня вибухотехніки працюють там, де помилка може коштувати життя. Саме завдяки їхній витримці, професіоналізму та холоднокровності вдається вберегти людей від чергової смертельної загрози.


