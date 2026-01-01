У місті на Волині в парку шкільний вальс танцювали 219 пар випускників. ФОТО

Уже четвертий рік поспіль парк імені Тараса Шевченка у Ковелі перетворюється на простір неймовірних емоцій. У місті залізничників відбувся фестиваль шкільного вальсу.Про це повідомляє у міський голова Ковельської міської ради Ігор Чайка.На імпровізований танцювальний майданчик вийшли 219 пар випускників із 9 навчальних закладів громади, а також гості — випускники Вербського ліцею.Вальс має історичне коріння в українській національній культурі. Набувши популярності у ХІХ столітті у Львові, Тернополі та Чернівцях, він лунав у гімназіях, салонах та маєтках інтелігенції. Прекрасні зразки вальсу залишили нам у спадок видатні українські композитори — Микола Лисенко, Віктор Косенко, Платон Майборода."Тому сьогоднішній шкільний вальс у Ковелі — це історія, яка триває. І вона має глибоко символічний сенс у воєнний час. Мова хореографії без слів передала емоції та переживання сучасних випускників. Війна змусила їх подорослішати надто рано, проте вони зберегли віру в Україну та її вільне майбутнє. Дякую випускникам, організаторам фестивалю, талановитим хореографам та постановникам за подаровані незабутні миті", - йдеться у дописі на сторінці міського голова.