Колишній столяр служить у складі волинської «Сталевої Сотки». ФОТО

Колишній столяр служить у складі волинської «Сталевої Сотки». ФОТО
Віктор на псевдо «Віктор» до вибору позивного поставився просто та без зайвих вигадок. Каже, вирішив не ускладнювати.

Про те, як колишній столяр став воїном «сталевої сотки», йдеться на сторінці 100 ОМБр.

«Я вирішив не заморочуватися над позивним, аби не було нюансів», – усміхається боєць.
Колишній столяр служить у складі волинської «Сталевої Сотки». ФОТО

До лав Збройних сил України чоловік долучився у 2024 році. У цивільному житті працював столяром. Зізнається, навички з довоєнного життя неабияк знадобилися на фронті.

«Коли виникає потреба, можу щось сконструювати або полагодити», – розповідає Віктор.

Нині він – головний сержант взводу механізованої роти 3 механізованого батальйону 100 омбр. Разом із побратимами «Віктор» стримує навалу ворога на Костянтинівському напрямку.
Колишній столяр служить у складі волинської «Сталевої Сотки». ФОТО

Військовий шлях для нього не став чимось абсолютно новим – ще у 1990-х роках чоловік проходив строкову службу в лавах Національної
гвардії.

Про нинішню службу говорить стримано та без зайвого пафосу. Каже, війна – це щоденна важка робота, яку потрібно виконувати.
«Важко, але попри це, ми виконуємо поставлені перед нами завдання», – говорить військовий.
Колишній столяр служить у складі волинської «Сталевої Сотки». ФОТО

За лаконічністю його слів – досвід, відповідальність і розуміння того, заради чого він тут. В рідному Києві на Віктора чекає велика родина. Саме думки про рідних додають сил триматися та продовжувати торувати шлях до Перемоги.

Телефони рекрутингового центру 100 омбр:
0678048100
0931933673

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, 100 ОМБр, війна, воїни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Колишній столяр служить у складі волинської «Сталевої Сотки». ФОТО
Сьогодні, 20:37
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 30 травня
Сьогодні, 20:00
Як швидко підготувати квартиру до переїзду
Сьогодні, 19:24
Важливо пам'ятати, якою ціною нам дається Україна: у Луцьку родинам полеглих Героїв вручили нагороди
Сьогодні, 19:01
За кордоном вимушено перебувають 8 мільйонів українців, - Сибіга
Сьогодні, 18:10
Медіа
відео
1/8