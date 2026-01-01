Колишній столяр служить у складі волинської «Сталевої Сотки». ФОТО

Віктор на псевдо «Віктор» до вибору позивного поставився просто та без зайвих вигадок. Каже, вирішив не ускладнювати.Про те, як колишній столяр став воїном «сталевої сотки», йдеться на сторінці 100 ОМБр.«Я вирішив не заморочуватися над позивним, аби не було нюансів», – усміхається боєць.До лав Збройних сил України чоловік долучився у 2024 році. У цивільному житті працював столяром. Зізнається, навички з довоєнного життя неабияк знадобилися на фронті.«Коли виникає потреба, можу щось сконструювати або полагодити», – розповідає Віктор.Нині він – головний сержант взводу механізованої роти 3 механізованого батальйону 100 омбр. Разом із побратимами «Віктор» стримує навалу ворога на Костянтинівському напрямку.Військовий шлях для нього не став чимось абсолютно новим – ще у 1990-х роках чоловік проходив строкову службу в лавах Національноїгвардії.Про нинішню службу говорить стримано та без зайвого пафосу. Каже, війна – це щоденна важка робота, яку потрібно виконувати.«Важко, але попри це, ми виконуємо поставлені перед нами завдання», – говорить військовий.За лаконічністю його слів – досвід, відповідальність і розуміння того, заради чого він тут. В рідному Києві на Віктора чекає велика родина. Саме думки про рідних додають сил триматися та продовжувати торувати шлях до Перемоги.