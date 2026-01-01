РФ завдасть масованого удару по Україні в найближчі дві ночі, - Зеленський

За наявними даними російська федерація готується цієї або наступної ночі завдати комбінованого масованого удару по Україні.Про це президент Українисказав у інтерв’ю програмі Face The Nation на телеканалі CBS News, - пише"Сьогодні вночі або завтра вночі, на нашу думку, у нас буде велика атака з російської сторони із застосуванням дронів, крилатих ракет і балістики. І ми бачимо підготовку. Завжди бачимо підготовку", - заявив Зеленський.Разом з тим він висловив вдячність Сполученим Штатам та європейським партнерам за надання розвідувальних даних."Тож, коли ми знаємо, що Росія готується до великої масованої атаки, безперечно, наші партнери також знають. Може не багато деталей, але ми знаємо", - сказав Зеленський.Він додав, що українці мають бути дуже обережними і йти в укриття.Разом з тим, як повідомив глава держави під час вечірнього звернення до нації, українські оперативні служби насторожі через підготовку Росії до нового масованого удару."Повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні із захистом неба – це ключовий пріоритет наш", - додав президент.Окремо він висловив вдячність кожному партнеру, всім лідерам, всім державам, які готові допомагати і хто повністю виконує домовленості."Програма PURL має працювати – це стосується і Сполучених Штатів, і Європи. Кошти європейських партнерів та інших наших друзів ми акумулюємо, щоб купувати ракети, зокрема для "петріотів", і достатнє постачання залежить від Америки. Сподіваємось, що Україну будуть чути", - зазначив президент.Як відомо, у ніч на 24 травня Росія атакувала Україну 690 засобами повітряного нападу - це 90 ракет та 600 БпЛА різних типів. Також було використано балістичну ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж" ("Орешник").25 травня в РФ заявили про намір завдавати "системних ударів" по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві.