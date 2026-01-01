На Волині водіа авто на смерть збив велосипедиста
Сьогодні, 11:22
Смертельна ДТП в Прилуцькому: поліція працює на місці.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Аварія сталась 3 червня, вранці.
Попередньо відомо, що водій Mercedes-Benz допустив наїзд на велосипедиста, 1981 року народження.
Керманич двоколісного помер.
На місці працює слідчо-оперативна група, всі інші деталі встановлюють. Відомості внесуть до ЄРДР.
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Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Аварія сталась 3 червня, вранці.
Попередньо відомо, що водій Mercedes-Benz допустив наїзд на велосипедиста, 1981 року народження.
Керманич двоколісного помер.
На місці працює слідчо-оперативна група, всі інші деталі встановлюють. Відомості внесуть до ЄРДР.
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