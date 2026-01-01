На Волині водіа авто на смерть збив велосипедиста





Про це повідомили у пресслужбі відомства.



Аварія сталась 3 червня, вранці.



Попередньо відомо, що водій Mercedes-Benz допустив наїзд на велосипедиста, 1981 року народження.



Керманич двоколісного помер.



На місці працює слідчо-оперативна група, всі інші деталі встановлюють. Відомості внесуть до ЄРДР.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Смертельна ДТП в Прилуцькому: поліція працює на місці.Про це повідомили у пресслужбі відомства.Аварія сталась 3 червня, вранці.Попередньо відомо, що водій Mercedes-Benz допустив наїзд на велосипедиста, 1981 року народження.Керманич двоколісного помер.На місці працює слідчо-оперативна група, всі інші деталі встановлюють. Відомості внесуть до ЄРДР.

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