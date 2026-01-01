У Луцьку на Відродження жінка застрягла у болоті біля річки





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



2 червня у селі Жидичин Луцької громади виникла пожежа дерев'яної господарської споруди. Вогонь ліквідували луцькі рятувальники та підрозділ добровільної пожежної команди села Жидичин. Ймовірна причина займання – коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.



Також у Луцьку в районі проспекту Відродження рятувальники надали допомогу жінці, яка застрягла у болотистій місцевості поблизу річки Сапалаївка та не могла самостійно вибратися. Надзвичайники вивільнили її та передали медикам.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби волинські рятувальники ліквідували пожежу та надали допомогу жінці, яка потрапила в небезпечну ситуацію.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.2 червня у селі Жидичин Луцької громади виникла пожежа дерев'яної господарської споруди. Вогонь ліквідували луцькі рятувальники та підрозділ добровільної пожежної команди села Жидичин. Ймовірна причина займання – коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.Також у Луцьку в районі проспекту Відродження рятувальники надали допомогу жінці, яка застрягла у болотистій місцевості поблизу річки Сапалаївка та не могла самостійно вибратися. Надзвичайники вивільнили її та передали медикам.

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