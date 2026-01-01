У Луцьку на Відродження жінка застрягла у болоті біля річки

У Луцьку на Відродження жінка застрягла у болоті біля річки
Минулої доби волинські рятувальники ліквідували пожежу та надали допомогу жінці, яка потрапила в небезпечну ситуацію.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

2 червня у селі Жидичин Луцької громади виникла пожежа дерев'яної господарської споруди. Вогонь ліквідували луцькі рятувальники та підрозділ добровільної пожежної команди села Жидичин. Ймовірна причина займання – коротке замикання електромережі. Потерпілих немає.

Також у Луцьку в районі проспекту Відродження рятувальники надали допомогу жінці, яка застрягла у болотистій місцевості поблизу річки Сапалаївка та не могла самостійно вибратися. Надзвичайники вивільнили її та передали медикам.
У Луцьку на Відродження жінка застрягла у болоті біля річки
У Луцьку на Відродження жінка застрягла у болоті біля річки
У Луцьку на Відродження жінка застрягла у болоті біля річки
У Луцьку на Відродження жінка застрягла у болоті біля річки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, рятувальники, допомога, болото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на Відродження жінка застрягла у болоті біля річки
Сьогодні, 11:30
На Волині водіа авто на смерть збив велосипедиста
Сьогодні, 11:22
УВАГА! Ворожий шахед летить в напрямку Луцька. ЧИТАТИ ДЕТАЛЬНІШЕ
Сьогодні, 10:40
Як волинський прикордонник та його пес Ігнес охороняють кордон з Білоруссю
Сьогодні, 10:12
Близько 2000 школярів Луцька цього літа оздоровлюватимуться у пришкільних таборах
Сьогодні, 09:45
Медіа
відео
1/8