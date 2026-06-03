Генсек НАТО прибув до Києва

Марк Рютте прибув з візитом до України вранці 3 червня.



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"Сьогодні на вокзалі Києва радо зустрічаємо генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Цей візит вкрай важливий, як і всі попередні, адже це жест солідарності й підтримки Альянсом нашої країни", - йдеться в повідомленні.



Пресслужба Укрзалізниці опублікувала фото з вокзалу у Києві, куди прибув поїзд із Рютте.



Зі світлин видно, що генсека НАТО на вокзалі зустрічав, зокрема, міністр закордонних справ Андрій Сибіга.



Видання зазначає, що через деякий час повідомлення про приїзд Рютте видалили з соцмереж УЗ.



У травні Рютте заявив, що під час міністерської зустрічі країн Альянсу почув "багато обнадійливих коментарів" від союзників щодо допомоги Україні.



21 травня Сибіга обговорив з генсеком Марком Рютте загрози з боку Росії та Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний секретар НАТОприбув з візитом до України вранці 3 червня.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрзалізницю"."Сьогодні на вокзалі Києва радо зустрічаємо генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Цей візит вкрай важливий, як і всі попередні, адже це жест солідарності й підтримки Альянсом нашої країни", - йдеться в повідомленні.Пресслужба Укрзалізниці опублікувала фото з вокзалу у Києві, куди прибув поїзд із Рютте.Зі світлин видно, що генсека НАТО на вокзалі зустрічав, зокрема, міністр закордонних справВидання зазначає, що через деякий час повідомлення про приїзд Рютте видалили з соцмереж УЗ.У травні Рютте заявив, що під час міністерської зустрічі країн Альянсу почув "багато обнадійливих коментарів" від союзників щодо допомоги Україні.21 травня Сибіга обговорив з генсекомзагрози з боку Росії та Білорусі.

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