У Луцьку вночі затримали водія самоката, який був під наркотиками

Волинські патрульні продовжують виявляти водіїв електросамокатів у стані сп’яніння.Про це повідомили у пресслужб іпатрульної поліції Волині.Сьогодні, 3 червня, близько 4-ї години, під час дії комендантської години на вулиці Ковельській патрульні зупинили електросамокат.В ході спілкування інспектори помітили у 36-річного водія ознаки наркотичного сп’яніння. Щоправда чоловік відмовився проходити огляд у визначеному законому порядку. Крім того, з’ясувалось, що протягом року він уже притягувався до відповідальності за керування в стані сп’яніння.На керманича патрульні склали протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування транспортними засобами в стані сп’яніння повторно протягом року).Електросамокат — це повноцінний транспортний засіб. Керування ним у стані спʼяніння так само небезпечне, як і автомобілем, та передбачає адміністративну відповідальність.