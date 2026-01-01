У Луцьку вночі затримали водія самоката, який був під наркотиками
Сьогодні, 13:07
Волинські патрульні продовжують виявляти водіїв електросамокатів у стані сп’яніння.
Про це повідомили у пресслужб іпатрульної поліції Волині.
Сьогодні, 3 червня, близько 4-ї години, під час дії комендантської години на вулиці Ковельській патрульні зупинили електросамокат.
В ході спілкування інспектори помітили у 36-річного водія ознаки наркотичного сп’яніння. Щоправда чоловік відмовився проходити огляд у визначеному законому порядку. Крім того, з’ясувалось, що протягом року він уже притягувався до відповідальності за керування в стані сп’яніння.
На керманича патрульні склали протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування транспортними засобами в стані сп’яніння повторно протягом року).
Електросамокат — це повноцінний транспортний засіб. Керування ним у стані спʼяніння так само небезпечне, як і автомобілем, та передбачає адміністративну відповідальність.
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Про це повідомили у пресслужб іпатрульної поліції Волині.
Сьогодні, 3 червня, близько 4-ї години, під час дії комендантської години на вулиці Ковельській патрульні зупинили електросамокат.
В ході спілкування інспектори помітили у 36-річного водія ознаки наркотичного сп’яніння. Щоправда чоловік відмовився проходити огляд у визначеному законому порядку. Крім того, з’ясувалось, що протягом року він уже притягувався до відповідальності за керування в стані сп’яніння.
На керманича патрульні склали протокол за ч. 2 ст. 130 (Керування транспортними засобами в стані сп’яніння повторно протягом року).
Електросамокат — це повноцінний транспортний засіб. Керування ним у стані спʼяніння так само небезпечне, як і автомобілем, та передбачає адміністративну відповідальність.
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