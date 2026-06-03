Пограбування «золотого конвою» Ощадбанку замовив Орбан, - ЗМІ

Віктор Орбан.



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Журналісти з'ясували, що рейд проти українського Ощадбанку не мав жодного юридичного підґрунтя, а був виключно політичним прорахунком, спланованим заздалегідь.



"Уряд, а саме Віктор Орбан, вирішив, що 5 березня потрібно провести рейд на український "золотий конвой", хоча з професійної точки зору для цього не було жодних підстав – з'ясувалося з тих кулуарних розмов, які Telex провів протягом останніх тижнів із джерелами, обізнаними у справі або причетними до неї", – йдеться у публікації.



Кілька джерел повідомили журналістам, що на початку березня від угорського уряду надійшла вказівка щодо дати проведення рейду. Цю останню інформацію підтвердило й урядове Управління з захисту Конституції.



"На початку березня від Державного секретаріату з нагляду за службами цивільної національної безпеки при Кабінеті Прем'єр-міністра надійшло рішення, згідно з яким рейд на автомобілі, що перевозять гроші, має відбутися 5 березня", – йдеться у коментарі відомства виданню Telex.



Також відомо, що Державний секретаріат виконував вказівки Орбана, якого в день нападу на конвой постійно інформували про розвиток подій.



Кілька незалежних один від одного джерел підтвердили розслідувачам, що операцію проти "золотого конвою" в уряді замовив прем'єр, і саме він наполягав на проведенні операції.



За даними джерел Telex, очільник уряду Угорщини вирішив вдатися до цього кроку у відповідь на "перекриття" Україною нафтопроводу "Дружба", пошкодженого російськими ударами.



Крім того, уряд хотів використати цю історію, щоб перевести увагу на іншу тему – нібито гроші, які перевозили українці, мали сумнівне походження і що з них фінансуються опозиційні сили. Медіаімперія партії "Фідес" підкріпила цей скандал зображеннями, згенерованими штучним інтелектом, подаючи українських інкасаторів як затриманих злочинців.



Орбан був переконаний, що українці не дозволяють транзит російської нафти до Угорщини з політичних причин, а не тому, що вони не можуть відремонтувати пошкоджений трубопровід. Тому угорський прем'єр-міністр хотів відповісти Києву силою. 5 березня на відкритті Угорської торгово-промислової палати (MKIK) Орбан оголосив, що його уряд змусить Україну та ЄС відновити транспортування нафти трубопроводом "Дружба".



"Ми переможемо, і ми переможемо силою, не буде жодних компромісів, ми прорвемо нафтову блокаду. Ми змусимо українців відновити постачання нафти. Відкрийте нафтопровід "Дружба" беззастережно та найближчим часом", – заявив він в момент, коли операція проти Ощадбанку вже наближалася до втілення в життя.



5 березня конвой українських інкасаторів, який перевозив з австрійського Raiffeisen Bank до українського Ощадбанку готівки та золота на суму близько $80 млн, був захоплений біля Будапешта.



Як стало відомо пізніше, протягом всього періоду тримання під вартою в Угорщині на початку березня інкасатори Ощадбанку перебували у кайданках, один з них між допитами отримав дві ін'єкції.



Згодом Угорщина відпустила українських інкасаторів та ухвалила закон про вилучення валюти й цінностей з інкасаторських авто Ощадбанку.

6 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що угорська сторона повернула гроші та цінності Ощадбанку, які були захоплені у Будапешті у березні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Угорські розслідувачі видання Telex з'ясували, що захопити українських інкасаторів та кошти Ощадбанку 5 березня поблизу Будапешта наказав тодішній прем'єр УгорщиниПро це пише "Європейська правда" з посиланням на публікацію.Журналісти з'ясували, що рейд проти українського Ощадбанку не мав жодного юридичного підґрунтя, а був виключно політичним прорахунком, спланованим заздалегідь."Уряд, а саме Віктор Орбан, вирішив, що 5 березня потрібно провести рейд на український "золотий конвой", хоча з професійної точки зору для цього не було жодних підстав – з'ясувалося з тих кулуарних розмов, які Telex провів протягом останніх тижнів із джерелами, обізнаними у справі або причетними до неї", – йдеться у публікації.Кілька джерел повідомили журналістам, що на початку березня від угорського уряду надійшла вказівка щодо дати проведення рейду. Цю останню інформацію підтвердило й урядове Управління з захисту Конституції."На початку березня від Державного секретаріату з нагляду за службами цивільної національної безпеки при Кабінеті Прем'єр-міністра надійшло рішення, згідно з яким рейд на автомобілі, що перевозять гроші, має відбутися 5 березня", – йдеться у коментарі відомства виданню Telex.Також відомо, що Державний секретаріат виконував вказівки Орбана, якого в день нападу на конвой постійно інформували про розвиток подій.Кілька незалежних один від одного джерел підтвердили розслідувачам, що операцію проти "золотого конвою" в уряді замовив прем'єр, і саме він наполягав на проведенні операції.За даними джерел Telex, очільник уряду Угорщини вирішив вдатися до цього кроку у відповідь на "перекриття" Україною нафтопроводу "Дружба", пошкодженого російськими ударами.Крім того, уряд хотів використати цю історію, щоб перевести увагу на іншу тему – нібито гроші, які перевозили українці, мали сумнівне походження і що з них фінансуються опозиційні сили. Медіаімперія партії "Фідес" підкріпила цей скандал зображеннями, згенерованими штучним інтелектом, подаючи українських інкасаторів як затриманих злочинців.Орбан був переконаний, що українці не дозволяють транзит російської нафти до Угорщини з політичних причин, а не тому, що вони не можуть відремонтувати пошкоджений трубопровід. Тому угорський прем'єр-міністр хотів відповісти Києву силою. 5 березня на відкритті Угорської торгово-промислової палати (MKIK) Орбан оголосив, що його уряд змусить Україну та ЄС відновити транспортування нафти трубопроводом "Дружба"."Ми переможемо, і ми переможемо силою, не буде жодних компромісів, ми прорвемо нафтову блокаду. Ми змусимо українців відновити постачання нафти. Відкрийте нафтопровід "Дружба" беззастережно та найближчим часом", – заявив він в момент, коли операція проти Ощадбанку вже наближалася до втілення в життя.5 березня конвой українських інкасаторів, який перевозив з австрійського Raiffeisen Bank до українського Ощадбанку готівки та золота на суму близько $80 млн, був захоплений біля Будапешта.Як стало відомо пізніше, протягом всього періоду тримання під вартою в Угорщині на початку березня інкасатори Ощадбанку перебували у кайданках, один з них між допитами отримав дві ін'єкції.Згодом Угорщина відпустила українських інкасаторів та ухвалила закон про вилучення валюти й цінностей з інкасаторських авто Ощадбанку.6 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що угорська сторона повернула гроші та цінності Ощадбанку, які були захоплені у Будапешті у березні.

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