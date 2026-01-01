У Луцьку на зупинках встановлять таблички з адресами найближчих укриттів

У Луцьку на зупинках встановлять таблички з адресами найближчих укриттів
У Луцьку на зупинках громадського транспорту встановлять таблички з адресами найближчих укриттів.

Про це повідомила секретар Луцької міської ради Катерина Шкльода.

"Після останніх масованих атак країни питання укриттів залишається одним із найважливіших для безпеки мешканців. Необхідно посилити навігацію: покажчики мають бути не лише на самих укриттях, а й на прилеглій території. Доручила опрацювати встановлення на зупинках громадського транспорту табличок із адресою найближчого укриття та технічну можливість роботи лінії «15-80» під час повітряних тривог", - зазначила вона.

Катерина Шкльода доручила ще раз перевірити доступність усіх укриттів, актуальність контактів відповідальних осіб за вікриття приміщень в час повітряної тривоги, а також забезпечити оперативне оновлення інформації про них, та задіяти додаткові канали інформування громади щодо їх розміщення.

Під час повітряної тривоги укриття мають бути відкритими, а непридатні об’єкти відповідно позначені на інтерактивній мапі.



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Теги: Луцьк, укриття
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