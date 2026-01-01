У Луцьку водій збив електровелосипедиста, який вдарився у припарковане авто





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригоди з потерпілими сталися 2 червня у Луцьку та Луцькому районі.



Нагадаємо, сьогодні вранці,



Близько 20 години на проспекті Грушевського у Луцьку 27-річний водій автомобіля Hyundai, при маневрі праворуч здійснив наїзд на електровелосипедиста, який рухався праворуч в попутному напрямку під керуванням 20-річного лучанина. Після удару електровелосипедст зіткнувся з припаркованим автомобілем ВАЗ. Внаслідок ДТП водій двоколісного транспортного засобу отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася цього ж дня близько 20 години на автодорозі між селами Розничі та Семки Луцького району. Попередньо, 27-річний водій мотоцикла EXDRIVE PROFACTORY не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонною плитою. У результаті аварії чоловік отримав тілесні ушкодження та був ушпеталений.



За обома фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські встановлюють обставини двох ДТП з потерпілими.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригоди з потерпілими сталися 2 червня у Луцьку та Луцькому районі.Нагадаємо, сьогодні вранці, 3 червня біля Луцька сталася смертельна ДТП, у якій загинув велосипедист Близько 20 години на проспекті Грушевського у Луцьку 27-річний водій автомобіля Hyundai, при маневрі праворуч здійснив наїзд на електровелосипедиста, який рухався праворуч в попутному напрямку під керуванням 20-річного лучанина. Після удару електровелосипедст зіткнувся з припаркованим автомобілем ВАЗ. Внаслідок ДТП водій двоколісного транспортного засобу отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася цього ж дня близько 20 години на автодорозі між селами Розничі та Семки Луцького району. Попередньо, 27-річний водій мотоцикла EXDRIVE PROFACTORY не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонною плитою. У результаті аварії чоловік отримав тілесні ушкодження та був ушпеталений.За обома фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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