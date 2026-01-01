У Луцьку водій збив електровелосипедиста, який вдарився у припарковане авто

У Луцьку водій збив електровелосипедиста, який вдарився у припарковане авто
Поліцейські встановлюють обставини двох ДТП з потерпілими.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригоди з потерпілими сталися 2 червня у Луцьку та Луцькому районі.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 3 червня біля Луцька сталася смертельна ДТП, у якій загинув велосипедист.

Близько 20 години на проспекті Грушевського у Луцьку 27-річний водій автомобіля Hyundai,  при маневрі праворуч здійснив наїзд на електровелосипедиста, який рухався праворуч в попутному напрямку під керуванням 20-річного лучанина. Після удару електровелосипедст зіткнувся з припаркованим автомобілем ВАЗ. Внаслідок ДТП водій двоколісного транспортного засобу отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
У Луцьку водій збив електровелосипедиста, який вдарився у припарковане авто
У Луцьку водій збив електровелосипедиста, який вдарився у припарковане авто
У Луцьку водій збив електровелосипедиста, який вдарився у припарковане авто

Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася цього ж дня близько 20 години на автодорозі між селами Розничі та Семки Луцького району. Попередньо, 27-річний водій мотоцикла EXDRIVE PROFACTORY не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонною плитою. У результаті аварії чоловік отримав тілесні ушкодження та був ушпеталений.
У Луцьку водій збив електровелосипедиста, який вдарився у припарковане авто
У Луцьку водій збив електровелосипедиста, який вдарився у припарковане авто

За обома фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.


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Теги: Волинь, ДТП
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