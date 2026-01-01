Бронювання від мобілізації мають 6,5 тисячі священників в Україні

Бронювання від мобілізації мають 6,5 тисячі священників в Україні
В Україні від мобілізації заброньовано 6,5 тисячі священнослужителів.

Про це повідомив голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України Віктор Єленський на пресконференції в Києві, пише Громадське.

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«Із 35 тисяч релігійних організацій, які існують в Україні, до критичної інфраструктури віднесено зараз трохи більш як 10 тисяч. Керівники-священнослужителі релігійних організацій і священники, які працюють у цих релігійних організаціях, можуть отримати відстрочку від мобілізації через бронювання. Таких священників, які були заброньовані, — 6,5 тисячі», — сказав Єленський.

Він наголосив, що релігійні організації, які належать до Української православної церкви (московського патріархату), не можуть ставати стратегічними, а їхні священники — отримувати бронювання.

Нагадаємо, цього літа в Україні відбудуться зміни у правилах бронювання, а також має розпочатися реформа мобілізації.

Єленський, посилаючись на соціологічні дослідження, заявив, що 25% опитаних вважають, що священники повинні служити в армії так само, як і всі інші, а 44% — вважають, що для них повинні бути винятки, зокрема не бути комбатантами.

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Теги: священники, бронювання
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