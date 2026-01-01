В Україні запустили нову дорогу до кордону з Польщею: швидший вихід до «Ягодина» та «Устилуга». ВІДЕО





Про це повідомляє Олексія Кулеби.



Чим важливий Північний обхід Рівного



"Запустили Північний обхід Рівного", - розповів Кулеба 3 червня.



Він повідомив також, що ця транспортна артерія:



має протяжність 14,5 км;



покращить сполучення між регіонами України;



забезпечить швидший вихід до міжнародного транспортного коридору М-06 "Київ - Чоп";



забезпечить швидший вихід до пунктів пропуску "Ягодин", "Устилуг" і "Угринів" - на українсько-польському кордоні.



Посадовець уточнив, що нова дорога важлива для кожного:



для міста Рівне - це розвантаження від транзитного транспорту;



для регіону - нова можливість розвитку;



для держави - посилення логістики, економічних зв'язків і міжнародних транспортних коридорів.



Коли стартував проєкт і як його завершили



Згідно з інформацією Кулеби, цей проєкт розпочали ще у 2019 році, хоча з початком повномасштабної війни - роботи призупиняли.



"Але це один із найбільших дорожніх проєктів останніх років, що потребував завершення", - констатував міністр.



Він пояснив, що "почалися руйнування недобудованих мостових споруд", а це "могло б призвести до значних збитків".



Отже, в цілому в межах проєкту було:



збудовано нову ділянку дороги протяжністю 6 км;



реконструйовано 4 км існуючої автомобільної дороги;



виконано ремонт ще 4,5 км дорожньої мережі та штучних споруд.



Особливого значення цей проєкт, за словами Кулеби, набув в умовах війни.



"Північний обхід підсилює маршрути до західного кордону, покращує перевезення гуманітарних і військових вантажів та підвищує стійкість транспортної системи країни", - підсумував посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Довгоочікуваний Північний обхід Рівного відкрили для водіїв. Ця дорога - стратегічно важлива, особливо в умовах війни.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію віцепрем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад і територій"Запустили Північний обхід Рівного", - розповів Кулеба 3 червня.Він повідомив також, що ця транспортна артерія:має протяжність 14,5 км;покращить сполучення між регіонами України;забезпечить швидший вихід до міжнародного транспортного коридору М-06 "Київ - Чоп";забезпечить швидший вихід до пунктів пропуску "Ягодин", "Устилуг" і "Угринів" - на українсько-польському кордоні.Посадовець уточнив, що нова дорога важлива для кожного:для міста Рівне - це розвантаження від транзитного транспорту;для регіону - нова можливість розвитку;для держави - посилення логістики, економічних зв'язків і міжнародних транспортних коридорів.Згідно з інформацією Кулеби, цей проєкт розпочали ще у 2019 році, хоча з початком повномасштабної війни - роботи призупиняли."Але це один із найбільших дорожніх проєктів останніх років, що потребував завершення", - констатував міністр.Він пояснив, що "почалися руйнування недобудованих мостових споруд", а це "могло б призвести до значних збитків".Отже, в цілому в межах проєкту було:збудовано нову ділянку дороги протяжністю 6 км;реконструйовано 4 км існуючої автомобільної дороги;виконано ремонт ще 4,5 км дорожньої мережі та штучних споруд.Особливого значення цей проєкт, за словами Кулеби, набув в умовах війни."Північний обхід підсилює маршрути до західного кордону, покращує перевезення гуманітарних і військових вантажів та підвищує стійкість транспортної системи країни", - підсумував посадовець.

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