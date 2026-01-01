На Волині на хабарі викрили посадовця ТЦК: вимагав від ухилянта щомісячну плату 20 тисяч грн

На Волині на хабарі викрили посадовця ТЦК: вимагав від ухилянта щомісячну плату 20 тисяч грн
На Волині розслідують корупційну схему в одному з підрозділів ТЦК.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, 29-річний військовослужбовець одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Волинської області організував схему систематичного одержання неправомірної вигоди від військовозобов’язаних.

Встановлено, що одним із «клієнтів» посадовця став мешканець Камінь-Каширського району, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку та підлягав притягненню до адміністративної відповідальності.

Скориставшись ситуацією, військовослужбовець запропонував чоловіку «вирішити питання» щодо уникнення відповідальності та мобілізаційних заходів. За свої послуги він вимагав щомісячну плату в розмірі 20 тисяч гривень.

За ці кошти посадовець обіцяв не лише сприяти уникненню відповідальності, а й надавати службову інформацію про проведення мобілізаційних заходів та пересування військовослужбовців інших підрозділів ТЦК та СП на території громади, що дозволяло б уникати перевірок і можливого затримання.

Щоб переконати чоловіка погодитися на такі умови, він наголошував, що в іншому випадку того неминуче доставлять до ТЦК, притягнуть до адміністративної відповідальності та мобілізують у встановленому законом порядку.

Невдовзі після досягнення домовленостей військовозобов’язаного дійсно затримали представники одного з територіальних підрозділів ТЦК та СП та доставили для уточнення військово-облікових даних.

Водночас старший солдат посприяв тому, щоб чоловіка не притягнули до адміністративної відповідальності та дозволили залишити приміщення без подальших мобілізаційних процедур.
На Волині на хабарі викрили посадовця ТЦК: вимагав від ухилянта щомісячну плату 20 тисяч грн

У межах документування злочинної діяльності правоохоронці зафіксували щонайменше два факти передачі неправомірної вигоди. Після отримання чергового платежу військовослужбовця затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України – одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням та вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Також його відсторонено від виконання службових обов’язків. Наразі триває встановлення всіх осіб, причетних до функціонування корупційної схеми.

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Теги: Волинь, ТЦК, хабарі
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