У Луцьку щеплюватимуть домашніх тварин від сказу: де і коли

У Луцьку щеплюватимуть домашніх тварин від сказу: де і коли
У Луцьку безплатно вакцинуватимуть собак і котів проти сказу. Ветеринари щеплюватимуть домашніх тварин у різних районах міста. Це щорічна акція, яку проводять у профілактичних цілях.

Про це Суспільному розповів провідний ветеринарний лікар Волинської обласної державної лікарні ветеринарної медицини Микола Максимчук.

З його слів, наразі відомі дати перших двох вакцинацій, а місця їх проведення залишаються незмінними:

4 червня з 12:00 до 14:00 — біля будинку на вулиці Потебні, 50;

5 червня з 12:00 до 14:00 — навпроти ринку на вулиці Сергія Климчука (колишня Бенделіані);

Біля Теремнівських ставків (Теремно);

Біля Луцького ліцею № 28 на вулиці Дубнівській;

Біля будинку на вулиці Володимирська, 113;

Біля Луцького ліцею №11 на вулиці Конякіна;

На вулиці Кравчука, 30, біля ліцею № 26;

Біля будинку культури на вулиці Корольова (Вересневе).

Власники тварин також можуть взяти ветпаспорт тварини для зазначення в документі інформації про проведене щеплення.

Довідково: Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним — 100 % хворих людей помирають.

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Теги: Волинь, сказ, тварини
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