У Луцьку щеплюватимуть домашніх тварин від сказу: де і коли





Про це Микола Максимчук.



З його слів, наразі відомі дати перших двох вакцинацій, а місця їх проведення залишаються незмінними:



4 червня з 12:00 до 14:00 — біля будинку на вулиці Потебні, 50;



5 червня з 12:00 до 14:00 — навпроти ринку на вулиці Сергія Климчука (колишня Бенделіані);



Біля Теремнівських ставків (Теремно);



Біля Луцького ліцею № 28 на вулиці Дубнівській;



Біля будинку на вулиці Володимирська, 113;



Біля Луцького ліцею №11 на вулиці Конякіна;



На вулиці Кравчука, 30, біля ліцею № 26;



Біля будинку культури на вулиці Корольова (Вересневе).



Власники тварин також можуть взяти ветпаспорт тварини для зазначення в документі інформації про проведене щеплення.



Довідково: Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним — 100 % хворих людей помирають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку безплатно вакцинуватимуть собак і котів проти сказу. Ветеринари щеплюватимуть домашніх тварин у різних районах міста. Це щорічна акція, яку проводять у профілактичних цілях.Про це Суспільному розповів провідний ветеринарний лікар Волинської обласної державної лікарні ветеринарної медициниЗ його слів, наразі відомі дати перших двох вакцинацій, а місця їх проведення залишаються незмінними:4 червня з 12:00 до 14:00 — біля будинку на вулиці Потебні, 50;5 червня з 12:00 до 14:00 — навпроти ринку на вулиці Сергія Климчука (колишня Бенделіані);Біля Теремнівських ставків (Теремно);Біля Луцького ліцею № 28 на вулиці Дубнівській;Біля будинку на вулиці Володимирська, 113;Біля Луцького ліцею №11 на вулиці Конякіна;На вулиці Кравчука, 30, біля ліцею № 26;Біля будинку культури на вулиці Корольова (Вересневе).Власники тварин також можуть взяти ветпаспорт тварини для зазначення в документі інформації про проведене щеплення.Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним — 100 % хворих людей помирають.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію