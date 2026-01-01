У Луцьку щеплюватимуть домашніх тварин від сказу: де і коли
Сьогодні, 18:33
У Луцьку безплатно вакцинуватимуть собак і котів проти сказу. Ветеринари щеплюватимуть домашніх тварин у різних районах міста. Це щорічна акція, яку проводять у профілактичних цілях.
Про це Суспільному розповів провідний ветеринарний лікар Волинської обласної державної лікарні ветеринарної медицини Микола Максимчук.
З його слів, наразі відомі дати перших двох вакцинацій, а місця їх проведення залишаються незмінними:
4 червня з 12:00 до 14:00 — біля будинку на вулиці Потебні, 50;
5 червня з 12:00 до 14:00 — навпроти ринку на вулиці Сергія Климчука (колишня Бенделіані);
Біля Теремнівських ставків (Теремно);
Біля Луцького ліцею № 28 на вулиці Дубнівській;
Біля будинку на вулиці Володимирська, 113;
Біля Луцького ліцею №11 на вулиці Конякіна;
На вулиці Кравчука, 30, біля ліцею № 26;
Біля будинку культури на вулиці Корольова (Вересневе).
Власники тварин також можуть взяти ветпаспорт тварини для зазначення в документі інформації про проведене щеплення.
Довідково: Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним — 100 % хворих людей помирають.
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Про це Суспільному розповів провідний ветеринарний лікар Волинської обласної державної лікарні ветеринарної медицини Микола Максимчук.
З його слів, наразі відомі дати перших двох вакцинацій, а місця їх проведення залишаються незмінними:
4 червня з 12:00 до 14:00 — біля будинку на вулиці Потебні, 50;
5 червня з 12:00 до 14:00 — навпроти ринку на вулиці Сергія Климчука (колишня Бенделіані);
Біля Теремнівських ставків (Теремно);
Біля Луцького ліцею № 28 на вулиці Дубнівській;
Біля будинку на вулиці Володимирська, 113;
Біля Луцького ліцею №11 на вулиці Конякіна;
На вулиці Кравчука, 30, біля ліцею № 26;
Біля будинку культури на вулиці Корольова (Вересневе).
Власники тварин також можуть взяти ветпаспорт тварини для зазначення в документі інформації про проведене щеплення.
Довідково: Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним — 100 % хворих людей помирають.
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