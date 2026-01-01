Як на Волині працює спеціалізований центр з розшуку зниклих безвісти воїнів





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Важливо пам’ятати, що питання пошуку зниклих безвісти та ідентифікації тіл захисників є надзвичайно чутливою темою. За кожним зверненням стоять людські долі, тривале очікування та складні емоційні переживання рідних. Саме тому робота центру спрямована не лише на координацію пошукових заходів, а й на надання максимально зрозумілої комунікації та підтримки сім’ям.



До підрозділу можуть звертатися члени родин та близькі особи зниклих безвісти для отримання інформації щодо перебігу розшуку, консультацій стосовно необхідних процедур, надання додаткових відомостей про зниклу людину або отримання роз’яснень щодо подальших дій.



Фахівці рекомендують під час звернення мати при собі документи, що посвідчують особу, а також за можливості інформацію про зниклого: фотокартки, особливі прикмети, відомості про останній відомий зв’язок чи місце перебування. Це допомагає оперативніше опрацювати звернення та уточнити необхідні деталі.



«На контактні телефони центрів щодня надходять звернення громадян щодо розшуку безвісти зниклих осіб, яким надається зворотний звʼязок із відповідними розʼясненнями.



Як в приміщенні спеціалізованого центру, так і за місцем розташування територіальних підрозділів поліції в області здійснюється перегляд рідними зниклих безвісти фото із Кабінету слідчого», - розповіла Ірина Рицай зі слідчого управління ГУНП.



Систематично за участю представників органів місцевого самоврядування проводяться наради із фахівцями супроводу ветеранів та членами сімей зниклих безвісти.



"Від початку року за участю наших слідчих і криміналістів та інших профільних служб провели понад десять виїзних прийомів у громадах: ми відкриті до такої співпраці надалі. Тож у нашій області робота спеціалізованого центру з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин організована на високому рівні", - зазначають у поліції.



Поліція Волині наголошує: жодне звернення не залишається без уваги. Якщо ваша родина потребує консультації або додаткової інформації щодо розшуку близької людини, фахівці спеціалізованого центру готові надати необхідну підтримку та роз’яснення.



Центр розташований у Луцьку по вул. Винниченка, 11.



Час прийому: середа та п’ятниця, з 14 години.



Контактні номери телефонів: 38 (068) 337 41 30; 38 (095) 063 63 82.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уже два роки при ГУНП у Волинській області діє спеціалізований центр з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Сотні людей змогли за цей час звернутись до підрозділу та отримати кваліфіковані консультації і фахову підтримку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Важливо пам’ятати, що питання пошуку зниклих безвісти та ідентифікації тіл захисників є надзвичайно чутливою темою. За кожним зверненням стоять людські долі, тривале очікування та складні емоційні переживання рідних. Саме тому робота центру спрямована не лише на координацію пошукових заходів, а й на надання максимально зрозумілої комунікації та підтримки сім’ям.До підрозділу можуть звертатися члени родин та близькі особи зниклих безвісти для отримання інформації щодо перебігу розшуку, консультацій стосовно необхідних процедур, надання додаткових відомостей про зниклу людину або отримання роз’яснень щодо подальших дій.Фахівці рекомендують під час звернення мати при собі документи, що посвідчують особу, а також за можливості інформацію про зниклого: фотокартки, особливі прикмети, відомості про останній відомий зв’язок чи місце перебування. Це допомагає оперативніше опрацювати звернення та уточнити необхідні деталі.«На контактні телефони центрів щодня надходять звернення громадян щодо розшуку безвісти зниклих осіб, яким надається зворотний звʼязок із відповідними розʼясненнями.Як в приміщенні спеціалізованого центру, так і за місцем розташування територіальних підрозділів поліції в області здійснюється перегляд рідними зниклих безвісти фото із Кабінету слідчого», - розповілазі слідчого управління ГУНП.Систематично за участю представників органів місцевого самоврядування проводяться наради із фахівцями супроводу ветеранів та членами сімей зниклих безвісти."Від початку року за участю наших слідчих і криміналістів та інших профільних служб провели понад десять виїзних прийомів у громадах: ми відкриті до такої співпраці надалі. Тож у нашій області робота спеціалізованого центру з розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин організована на високому рівні", - зазначають у поліції.Поліція Волині наголошує: жодне звернення не залишається без уваги. Якщо ваша родина потребує консультації або додаткової інформації щодо розшуку близької людини, фахівці спеціалізованого центру готові надати необхідну підтримку та роз’яснення.Центр розташований у Луцьку по вул. Винниченка, 11.Час прийому: середа та п’ятниця, з 14 години.Контактні номери телефонів: 38 (068) 337 41 30; 38 (095) 063 63 82.Електронна адреса: [email protected]

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