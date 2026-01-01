«Замість вальсу — сльози»: у ліцеї на Волині випускникам не дозволили станцювати підготовлений танець





Як розповіла



«Спочатку ми, батьки, навіть не знали про цей танець. Потім діти розповіли, що готують виступ. Зі слів дітей, вчителі бачили й знали, що з ними буде танцювати дівчинка з 10 класу. Ніхто нічого не забороняв і не робив зауважень», — розповіла жінка.



За її словами, ситуація змінилася за кілька днів до свята.



«Директорка ліцею Емілія Петрівна сказала, що не дозволяє десятикласниці брати участь у танці. Діти просили не змінювати постановку, пояснювали, що вже кілька місяців готуються саме в такому складі та без неї будуть збиватися. Але відповідь була категоричною — ні», — каже співрозмовниця.



Попри це, випускники вирішили не відмовлятися від танцю, адже вважали його символічним завершенням свого шкільного життя.



Коли під час останнього дзвоника настав час виступу, музика тривалий час не вмикалася. Багато присутніх спочатку вирішили, що сталася технічна несправність.



«Люди думали, що просто не працює апаратура. Але музика не вмикалася дуже довго. Потім один із хлопців усе ж запросив дівчинку до танцю», — розповідає мама випускника.



За словами жінки, після цього одна з організаторок свята почала вимагати, аби учениця 10 класу залишила майданчик.



«До організаторки свята підійшла директорка, щось їй сказала, а потім вчителька при всіх почала кричати в мікрофон, щоб дівчинка стала на своє місце», — стверджує вона.



Батьки кажуть, що намагалися переконати адміністрацію дозволити дітям виконати підготовлений номер.



«Я просила дозволити дітям станцювати. Але мене або не почули, або просто проігнорували», — додає співрозмовниця.



У результаті під час офіційної частини свята випускний танець так і не відбувся.



«Замість того, щоб радіти, діти плакали. Як нам, батькам, було дивитися на їхні сльози на їхньому ж святі? Бо дійсно, вже такого не буде», — зазначила мама випускниці у своїх соцмережах.



За її словами, багато батьків та гостей були шоковані розвитком подій.



Після завершення офіційної частини випускники все ж змогли виконати танець для своїх батьків.



«Коли дітям погодилися включити музику після свята, жодних проблем уже не було. Все працювало. Вони станцювали для нас, для батьків», — розповіла співрозмовниця.



Також, за її словами, після заходу батьки звернулися до однієї з організаторок свята, аби з’ясувати причину заборони.



«Нам відповіли, що таке рішення було вказівкою директорки. А на наші запитання пролунала фраза: “Мені сказала директорка. Що я можу зробити? Подайте заяву в поліцію на мене”», — стверджує жінка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Свято останнього дзвоника у Мишівському ліцеї Іваничівської громади, яке мало стати одним із найяскравіших спогадів шкільного життя для одинадцятикласників, завершилося конфліктом між випускниками та адміністрацією навчального закладу.Як розповіла БУГу мама одного з випускників, під час урочистостей дітям не дозволили виконати випускний танець, який вони готувати протягом декількох місяців. Причиною стала участь у танці учениці 10 класу, яку запросив один із хлопців-випускників через відсутність партнерки серед однокласниць.«Спочатку ми, батьки, навіть не знали про цей танець. Потім діти розповіли, що готують виступ. Зі слів дітей, вчителі бачили й знали, що з ними буде танцювати дівчинка з 10 класу. Ніхто нічого не забороняв і не робив зауважень», — розповіла жінка.За її словами, ситуація змінилася за кілька днів до свята.«Директорка ліцею Емілія Петрівна сказала, що не дозволяє десятикласниці брати участь у танці. Діти просили не змінювати постановку, пояснювали, що вже кілька місяців готуються саме в такому складі та без неї будуть збиватися. Але відповідь була категоричною — ні», — каже співрозмовниця.Попри це, випускники вирішили не відмовлятися від танцю, адже вважали його символічним завершенням свого шкільного життя.Коли під час останнього дзвоника настав час виступу, музика тривалий час не вмикалася. Багато присутніх спочатку вирішили, що сталася технічна несправність.«Люди думали, що просто не працює апаратура. Але музика не вмикалася дуже довго. Потім один із хлопців усе ж запросив дівчинку до танцю», — розповідає мама випускника.За словами жінки, після цього одна з організаторок свята почала вимагати, аби учениця 10 класу залишила майданчик.«До організаторки свята підійшла директорка, щось їй сказала, а потім вчителька при всіх почала кричати в мікрофон, щоб дівчинка стала на своє місце», — стверджує вона.Батьки кажуть, що намагалися переконати адміністрацію дозволити дітям виконати підготовлений номер.«Я просила дозволити дітям станцювати. Але мене або не почули, або просто проігнорували», — додає співрозмовниця.У результаті під час офіційної частини свята випускний танець так і не відбувся.«Замість того, щоб радіти, діти плакали. Як нам, батькам, було дивитися на їхні сльози на їхньому ж святі? Бо дійсно, вже такого не буде», — зазначила мама випускниці у своїх соцмережах.За її словами, багато батьків та гостей були шоковані розвитком подій.Після завершення офіційної частини випускники все ж змогли виконати танець для своїх батьків.«Коли дітям погодилися включити музику після свята, жодних проблем уже не було. Все працювало. Вони станцювали для нас, для батьків», — розповіла співрозмовниця.Також, за її словами, після заходу батьки звернулися до однієї з організаторок свята, аби з’ясувати причину заборони.«Нам відповіли, що таке рішення було вказівкою директорки. А на наші запитання пролунала фраза: “Мені сказала директорка. Що я можу зробити? Подайте заяву в поліцію на мене”», — стверджує жінка.

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