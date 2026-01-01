У Ківерцях здійняли ґвалт через закриття гімназії: батьки б'ють на сполох





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У п'ятницю, 5 червня, під час сесії Ківерцівської міської ради розглядатимуть питання про припинення юридичної особи гімназії села Бодячів. Зауважимо, що відповідний проєкт рішення з'явився ще на початку березня 2026-го, а загалом про намір змінити мережу закладів освіти заявляли ще торік.



Проте батьки геть не в захваті від цього та не хочуть, аби гімназію закрили.



«Для нашого села це не просто закриття навчального закладу – це питання майбутнього громади та права дітей на доступну й безпечну освіту. У школі навчається понад пів сотні дітей. Після її закриття учні будуть змушені щодня добиратися до інших населених пунктів дорогами, стан яких викликає серйозне занепокоєння у батьків. Для невеликого села втрата школи також означає втрату одного з останніх осередків громадського життя», – йдеться у листі, який отримала редакція.



Що кажуть в міській раді?



Керівник гуманітарного відділу Ківерцівської міськради Микола Грибук пояснює: школу закривають відповідно до освітньої реформи, яка триває вже не один рік. Мовляв, малокомплектні школи підлягають оптимізації – це цілеспрямована державна політика щодо впорядкування мережі навчальних закладів.



«Ми організовуємо підвезення учнів та створюємо кращі умови для навчання, адже в цій школі немає ні їдальні, ні спортивного залу. Міською радою були ухвалені відповідні рішення. Це одна з останніх малокомплектних шкіл у громаді. Протягом останніх років ми вже закрили такі школи у Звозах та Човницях. Однак батьки не завжди сприймають такі зміни позитивно», – каже посадовець.



Зі слів заступниці очільника гумвідділу Роксолани Собуцької, зараз у Бодячівській гімназії є всього шість класів, у яких загалом навчається 56 дітей. Так, третього класу немає взагалі, а у четвертому та сьомому – по чотири учні. Водночас до першого класу не подали жодної заяви.



«Частина учнів уже написала заяви на переведення. Дітей із Бодячева підвозять шкільним автобусом до ліцею в Суську, де кілька років тому в межах проєкту «НЕФКО» провели капітальне оновлення. Там облаштовано спортивний зал із душовими кабінами, сучасний харчоблок, внутрішні туалети з урахуванням інклюзивних потреб, а також упорядковано територію. Автобус підвозить не лише учнів 10-11 класів, а всіх школярів.



Також шкільний автобус курсує до гімназії в селі Сокиричі. Відстань до неї становить близько п’яти кілометрів, до Суська – вісім. Крім того, 13 дітей навчаються в Ківерцях і добираються туди маршрутними автобусами», – роз'яснює посадовиця.



Для переведення дитини батькам необхідно отримати довідку-підтвердження із закладу, до якого вона переходить. На підставі цього документа особову справу передають до нового навчального закладу, інформує Собуцька. Якщо ж дитина йде у перший клас, буде достатньо заяви від батьків.



Що буде з вчителями?



Зараз у згаданій гімназії – 12 вчителів, але в цю кількість не враховують освітян, які працюють за сумісництвом. Проте в мерії запевняють: без роботи ніхто не лишиться, адже вакансій багато.



«Якщо депутати підтримають рішення про ліквідацію закладу, працівників за два місяці офіційно попередять про звільнення. Це не перша школа, яку ліквідовують у громаді, і раніше всі працівники були працевлаштовані. Лише окремі люди за власним бажанням зверталися до Центру зайнятості. Наразі в нас є чимало вакантних посад, тому без роботи ніхто не залишиться», – заспокоюють у гуманітарному відділі.



Рішення про закриття школи ухвалили вже давно



Відповідно до Стратегії розвитку освіти Ківерцівської громади, Бодячівська гімназія мала бути понижена до рівня початкової школи ще у 2022 році. Однак через повномасштабне вторгнення реалізацію цього рішення відтермінували.



У 2025 році чиновники повторно проаналізували мережу закладів освіти й дійшли висновку, що навіть початкову школу недоцільно залишати через надто малу кількість дітей. Наразі в початкових класах залишилося лише 11 учнів, зауважує заступниця керівника гуманітарного відділу міської ради.



«Минулого року сесія міської ради затвердила перспективну мережу закладів освіти, у якій передбачена ліквідація Бодячівської гімназії у 2026 році. Крім того, чотири сільські ліцеї вже не набирають десятих класів. Наступного року вони випустять одинадцятикласників і надалі функціонуватимуть як гімназії. Відповідно до законодавства, усіх про ці зміни попередили щонайменше за рік.



У громаді є шкільні автобуси, якими ми підвозимо дітей, а цього року плануємо отримати ще два. Учні, які користуються громадським транспортом, щомісяця подають звіти з квитками, після чого ми повністю компенсуємо їм витрати на проїзд», – каже Роксолана Собуцька.



Вона також додала, що громада отримує освітню субвенцію від держави, проте надходить вона не кожен заклад освіти, а загалом на громаду і вже потім її розподіляють між освітянами. При цьому в розрахунках не враховується індивідуальна форма навчання, яка є в Бодячівській гімназії. Якщо розділити обсяг субвенції, яку отримує громада, на загальну кількість учнів, то коштів для утримання таких малокомплектних закладів буде недостатньо. Фактично невеликі школи функціонують за рахунок більших навчальних закладів, резюмує пані Роксолана.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Батьки учнів Бодячівської гімназії, що у Ківерцівській громаді, здійняли ґвалт, адже заклад освіти, де навчаються їхні діти, зовсім скоро можуть ліквідувати. Мовляв, школярам доведеться шукати місце для здобуття знань деінде. Натомість у мерії кажуть, що закриття малокомплектних шкіл – загальнодержавна практика і через це не варто перейматися, бо без освіти ніхто не лишиться.Журналісти сайту «Конкурент» з'ясовували деталі історії.У п'ятницю, 5 червня, під час сесії Ківерцівської міської ради розглядатимуть питання про припинення юридичної особи гімназії села Бодячів. Зауважимо, що відповідний проєкт рішення з'явився ще на початку березня 2026-го, а загалом про намір змінити мережу закладів освіти заявляли ще торік.Проте батьки геть не в захваті від цього та не хочуть, аби гімназію закрили.«Для нашого села це не просто закриття навчального закладу – це питання майбутнього громади та права дітей на доступну й безпечну освіту. У школі навчається понад пів сотні дітей. Після її закриття учні будуть змушені щодня добиратися до інших населених пунктів дорогами, стан яких викликає серйозне занепокоєння у батьків. Для невеликого села втрата школи також означає втрату одного з останніх осередків громадського життя», – йдеться у листі, який отримала редакція.Керівник гуманітарного відділу Ківерцівської міськрадипояснює: школу закривають відповідно до освітньої реформи, яка триває вже не один рік. Мовляв, малокомплектні школи підлягають оптимізації – це цілеспрямована державна політика щодо впорядкування мережі навчальних закладів.«Ми організовуємо підвезення учнів та створюємо кращі умови для навчання, адже в цій школі немає ні їдальні, ні спортивного залу. Міською радою були ухвалені відповідні рішення. Це одна з останніх малокомплектних шкіл у громаді. Протягом останніх років ми вже закрили такі школи у Звозах та Човницях. Однак батьки не завжди сприймають такі зміни позитивно», – каже посадовець.Зі слів заступниці очільника гумвідділу, зараз у Бодячівській гімназії є всього шість класів, у яких загалом навчається 56 дітей. Так, третього класу немає взагалі, а у четвертому та сьомому – по чотири учні. Водночас до першого класу не подали жодної заяви.«Частина учнів уже написала заяви на переведення. Дітей із Бодячева підвозять шкільним автобусом до ліцею в Суську, де кілька років тому в межах проєкту «НЕФКО» провели капітальне оновлення. Там облаштовано спортивний зал із душовими кабінами, сучасний харчоблок, внутрішні туалети з урахуванням інклюзивних потреб, а також упорядковано територію. Автобус підвозить не лише учнів 10-11 класів, а всіх школярів.Також шкільний автобус курсує до гімназії в селі Сокиричі. Відстань до неї становить близько п’яти кілометрів, до Суська – вісім. Крім того, 13 дітей навчаються в Ківерцях і добираються туди маршрутними автобусами», – роз'яснює посадовиця.Для переведення дитини батькам необхідно отримати довідку-підтвердження із закладу, до якого вона переходить. На підставі цього документа особову справу передають до нового навчального закладу, інформує Собуцька. Якщо ж дитина йде у перший клас, буде достатньо заяви від батьків.Зараз у згаданій гімназії – 12 вчителів, але в цю кількість не враховують освітян, які працюють за сумісництвом. Проте в мерії запевняють: без роботи ніхто не лишиться, адже вакансій багато.«Якщо депутати підтримають рішення про ліквідацію закладу, працівників за два місяці офіційно попередять про звільнення. Це не перша школа, яку ліквідовують у громаді, і раніше всі працівники були працевлаштовані. Лише окремі люди за власним бажанням зверталися до Центру зайнятості. Наразі в нас є чимало вакантних посад, тому без роботи ніхто не залишиться», – заспокоюють у гуманітарному відділі.Відповідно до Стратегії розвитку освіти Ківерцівської громади, Бодячівська гімназія мала бути понижена до рівня початкової школи ще у 2022 році. Однак через повномасштабне вторгнення реалізацію цього рішення відтермінували.У 2025 році чиновники повторно проаналізували мережу закладів освіти й дійшли висновку, що навіть початкову школу недоцільно залишати через надто малу кількість дітей. Наразі в початкових класах залишилося лише 11 учнів, зауважує заступниця керівника гуманітарного відділу міської ради.«Минулого року сесія міської ради затвердила перспективну мережу закладів освіти, у якій передбачена ліквідація Бодячівської гімназії у 2026 році. Крім того, чотири сільські ліцеї вже не набирають десятих класів. Наступного року вони випустять одинадцятикласників і надалі функціонуватимуть як гімназії. Відповідно до законодавства, усіх про ці зміни попередили щонайменше за рік.У громаді є шкільні автобуси, якими ми підвозимо дітей, а цього року плануємо отримати ще два. Учні, які користуються громадським транспортом, щомісяця подають звіти з квитками, після чого ми повністю компенсуємо їм витрати на проїзд», – каже Роксолана Собуцька.Вона також додала, що громада отримує освітню субвенцію від держави, проте надходить вона не кожен заклад освіти, а загалом на громаду і вже потім її розподіляють між освітянами. При цьому в розрахунках не враховується індивідуальна форма навчання, яка є в Бодячівській гімназії. Якщо розділити обсяг субвенції, яку отримує громада, на загальну кількість учнів, то коштів для утримання таких малокомплектних закладів буде недостатньо. Фактично невеликі школи функціонують за рахунок більших навчальних закладів, резюмує пані Роксолана.

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