У Луцьку - масштабна пожежа: горять склади. ВІДЕО
03 червня, 21:48
У середу, 3 червня, у Луцьку надвечір на вулиці Мамсурова винкла масштабна пожежа.
Про це повідомив речник ГУ ДСНС України у Волинській області Володимир Нестеров.
"У Луцьку горять складські приміщення. На місці пожежі працюють луцькі рятувальники", - йдеться у повідомленні.
Як акцентував Нестеров, пожежа уже локалізована.
За попередніми даними, постраждалих у пожежі немає.
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Про це повідомив речник ГУ ДСНС України у Волинській області Володимир Нестеров.
"У Луцьку горять складські приміщення. На місці пожежі працюють луцькі рятувальники", - йдеться у повідомленні.
Як акцентував Нестеров, пожежа уже локалізована.
За попередніми даними, постраждалих у пожежі немає.
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