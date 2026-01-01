У Луцьку - масштабна пожежа: горять склади. ВІДЕО





Про це повідомив речник ГУ ДСНС України у Волинській області Володимир Нестеров.



"У Луцьку горять складські приміщення. На місці пожежі працюють луцькі рятувальники", - йдеться у повідомленні.



Як акцентував Нестеров, пожежа уже локалізована.



За попередніми даними, постраждалих у пожежі немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 3 червня, у Луцьку надвечір на вулиці Мамсурова винкла масштабна пожежа.Про це повідомив речник ГУ ДСНС України у Волинській області"У Луцьку горять складські приміщення. На місці пожежі працюють луцькі рятувальники", - йдеться у повідомленні.Як акцентував Нестеров, пожежа уже локалізована.За попередніми даними, постраждалих у пожежі немає.

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