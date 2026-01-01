У Луцьку - масштабна пожежа: горять склади. ВІДЕО

У Луцьку - масштабна пожежа: горять склади. ВІДЕО
У середу, 3 червня, у Луцьку надвечір на вулиці Мамсурова винкла масштабна пожежа.

Про це повідомив речник ГУ ДСНС України у Волинській області Володимир Нестеров.

"У Луцьку горять складські приміщення. На місці пожежі працюють луцькі рятувальники", - йдеться у повідомленні.

Як акцентував Нестеров, пожежа уже локалізована.

За попередніми даними, постраждалих у пожежі немає.


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Теги: пожежа, Луцьк
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