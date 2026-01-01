Скільки коштує черешня на ринку у Луцьку: огляд цін





Журналісти



Вартість черешні на луцькому ринку насамперед залежить від її походження та логістики. Зараз у продажу представлено три основні категорії: черешня із Ужгорода (по 250 грн за кілограм), черешня із чернівців (по 300 грн за кілограм), а також імпортна черешня з Іспанії (600 грн за кілограм).



За словами продавців, імпортна продукція з Іспанії суттєво відрізняється від української насамперед своїм великим розміром та презентабельним виглядом. Крім того, торговці запевняють, що іспанська черешня є найбільш солодкою, порівняно з ягодами з інших країн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На прилавках луцьких ринків з'являється все більше літніх ягід. Цього року покупцям пропонують чималий вибір черешні, як вирощеної в Україні, так і імпортованої з теплих країн.Журналісти ВСН відвідали Завокзальний ринок та з'ясували, скільки коштує черешня та від чого залежить її ціна.Вартість черешні на луцькому ринку насамперед залежить від її походження та логістики. Зараз у продажу представлено три основні категорії: черешня із Ужгорода (по 250 грн за кілограм), черешня із чернівців (по 300 грн за кілограм), а також імпортна черешня з Іспанії (600 грн за кілограм).За словами продавців, імпортна продукція з Іспанії суттєво відрізняється від української насамперед своїм великим розміром та презентабельним виглядом. Крім того, торговці запевняють, що іспанська черешня є найбільш солодкою, порівняно з ягодами з інших країн.

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