Землетрус зафіксували в одній з областей України: які наслідки





Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.



Зазначається, що джерело підземних поштовхів залягало на певній глибині, проте за класифікацією цей землетрус належить до невідчутних. Він не становить загрози для населення або інфраструктури регіону.



За даними фахівців, подібні коливання фіксуються винятково за допомогою сейсмічного обладнання. Інформація про будь-які руйнування чи пошкодження будівель не надходила.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Землетрус магнітудою 2,1 за шкалою Ріхтера зафіксували в середу, 3 червня, у Калуському районі Івано-Франківської області.Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.Зазначається, що джерело підземних поштовхів залягало на певній глибині, проте за класифікацією цей землетрус належить до невідчутних. Він не становить загрози для населення або інфраструктури регіону.За даними фахівців, подібні коливання фіксуються винятково за допомогою сейсмічного обладнання. Інформація про будь-які руйнування чи пошкодження будівель не надходила.

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