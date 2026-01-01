Магнітні бурі 4 червня: прогноз

Магнітні бурі 4 червня: прогноз
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 4 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 4 червня, прогнозується помірна сонячна активність. У цей період можливі незначні збурення магнітосфери Землі з К-індексом 4, що відповідає жовтому рівню геомагнітної активності. Для більшості людей вони пройдуть практично непомітно і не матимуть істотного впливу на самопочуття.

Проте найбільш чутливі до змін геомагнітної обстановки люди можуть зіткнутися з легкою втомою, сонливістю, зниженням концентрації уваги або незначними перепадами настрою.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магнітні бурі 4 червня: прогноз
Сьогодні, 01:30
4 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Землетрус зафіксували в одній з областей України: які наслідки
03 червня, 23:19
Скільки коштує черешня на ринку у Луцьку: огляд цін
03 червня, 22:43
Виключений 22 роки тому з військового обліку: волинянин через суд скасував свою мобілізацію
03 червня, 22:12
Медіа
відео
1/8