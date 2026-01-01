Магнітні бурі 4 червня: прогноз

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 4 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.У четвер, 4 червня, прогнозується помірна сонячна активність. У цей період можливі незначні збурення магнітосфери Землі з К-індексом 4, що відповідає жовтому рівню геомагнітної активності. Для більшості людей вони пройдуть практично непомітно і не матимуть істотного впливу на самопочуття.Проте найбільш чутливі до змін геомагнітної обстановки люди можуть зіткнутися з легкою втомою, сонливістю, зниженням концентрації уваги або незначними перепадами настрою.Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.