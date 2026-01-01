Курс валют на 4 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 1 копійку та становить 44,34 гривні. Змінилися також показники євро (втратив 14 копійок) та злотого (зріс на 1 копійку).



Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,34 (+1 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,52 (-14 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,15 (-5 коп.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 4 червня.Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 1 копійку та становить 44,34 гривні. Змінилися також показники євро (втратив 14 копійок) та злотого (зріс на 1 копійку).Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 44,34 (+1 коп.)Курс євро1 євро — 51,52 (-14 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 12,15 (-5 коп.).

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