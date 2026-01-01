Курс валют на 4 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 4 червня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 1 копійку та становить 44,34 гривні. Змінилися також показники євро (втратив 14 копійок) та злотого (зріс на 1 копійку).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,34 (+1 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,52 (-14 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,15 (-5 коп.).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 1 копійку та становить 44,34 гривні. Змінилися також показники євро (втратив 14 копійок) та злотого (зріс на 1 копійку).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,34 (+1 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,52 (-14 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,15 (-5 коп.).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют на 4 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі 4 червня: прогноз
Сьогодні, 01:30
4 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Землетрус зафіксували в одній з областей України: які наслідки
03 червня, 23:19
Скільки коштує черешня на ринку у Луцьку: огляд цін
03 червня, 22:43