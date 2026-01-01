На Волині цьогоріч сталася понад сотня мотоаварій: головні причини ДТП





Загалом в області з початку року сталося 105 ДТП на скутерах та мотоциклах, повідомили



Із них 76 випадків — з потерпілими, 86 людей — травмувалися, ще 7 — загинули.



Причини аварій



Щороку кількість аварій за участю мототранспорту і кількість смертей у них зростають. У 2024 році було 276 таких аварій (19 загиблих), а у 2025 — вже 345 (26 осіб загинули).



Те, що ДТП більшає, в поліції пояснюють збільшенням кількості скутерів і мотоциклів на дорогах, оскільки вони залишаються фінансово доступними для населення.



Найчастіше причинами аварій стають:



- перевищення швидкості;



- порушення правил маневрування;



- недотримання дистанції;



- виїзд на зустрічну смугу;



- ненадання переваги в русі.



Штрафи



За порушення правил дорожнього руху водії скутерів і мотоциклів можуть отримати штраф: від 340 грн (за порушення вимог дорожньої розмітки та знаків) до 51 тис. грн (за керування у стані сп’яніння).



Від початку року правоохоронці склали понад 600 адмінпротоколів щодо водіїв мототранспорту. Найчастіше штрафували за їзду без шолома, керування у стані сп’яніння, відсутність посвідчення водія та використання незареєстрованих транспортних засобів.



Що варто знати водіям:



- керувати мопедами та мотоциклами дозволено з 16 років за наявності відповідної категорії водійського посвідчення ;



- максимальна швидкість у населених пунктах — 50 км/год, а в житлових зонах — 20 км/год;



- використання мотошоломів є обов’язковим як для водіїв, так і для пасажирів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За 5 місяців 2026 року на Волині вже зафіксували понад сотню аварій за участю мототранспорту. У поліції кажуть, що кількість таких ДТП щороку зростає.Загалом в області з початку року сталося 105 ДТП на скутерах та мотоциклах, повідомили misto.media у відповіді на інформаційний запит у ГУНП України у Волинській області.Із них 76 випадків — з потерпілими, 86 людей — травмувалися, ще 7 — загинули.Щороку кількість аварій за участю мототранспорту і кількість смертей у них зростають. У 2024 році було 276 таких аварій (19 загиблих), а у 2025 — вже 345 (26 осіб загинули).Те, що ДТП більшає, в поліції пояснюють збільшенням кількості скутерів і мотоциклів на дорогах, оскільки вони залишаються фінансово доступними для населення.- перевищення швидкості;- порушення правил маневрування;- недотримання дистанції;- виїзд на зустрічну смугу;- ненадання переваги в русі.За порушення правил дорожнього руху водії скутерів і мотоциклів можуть отримати штраф: від 340 грн (за порушення вимог дорожньої розмітки та знаків) до 51 тис. грн (за керування у стані сп’яніння).Від початку року правоохоронці склали понад 600 адмінпротоколів щодо водіїв мототранспорту. Найчастіше штрафували за їзду без шолома, керування у стані сп’яніння, відсутність посвідчення водія та використання незареєстрованих транспортних засобів.- керувати мопедами та мотоциклами дозволено з 16 років за наявності відповідної категорії водійського посвідчення ;- максимальна швидкість у населених пунктах — 50 км/год, а в житлових зонах — 20 км/год;- використання мотошоломів є обов’язковим як для водіїв, так і для пасажирів.

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