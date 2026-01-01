Якою буде погода у Луцьку та на Волині 4 червня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині 4 червня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 4 червня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 4 червня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°.

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Теги: Волинь, погода
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