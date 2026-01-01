Якою буде погода у Луцьку та на Волині 4 червня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 4 червня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 4 червня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію