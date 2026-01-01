Якою буде погода у Луцьку та на Волині 4 червня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у четвер, 4 червня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 4 червня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 4 червня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 20-25°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Замість вальсу — сльози»: у ліцеї на Волині випускникам не дозволили станцювати підготовлений танець
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 4 червня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку щеплюватимуть домашніх тварин від сказу: де і коли
Сьогодні, 18:33