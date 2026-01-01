Під час дії одного наркозу волинянину провели дві абсолютно різні операції

Григорію Коробці дві абсолютно різні операції: видалили пухлину нирки і протезували аорту. Хірурги вирішили провести симультанну операцію, аби не піддавати організм чоловіка з гіпертонією, проблемними серцем і легенями зайвим ризикам.



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Григорій Коробка все життя працював будівельником, а у вільний час любив робити вироби з дерева, рибалити, гуляти в лісі. Та останні роки він мав все менше сил на улюблені справи, хоч у нього нічого не боліло. 15 років тому на лівій нирці чоловіка лікарі виявили кісту. Новоутвір був у важкодоступному місці, тож медики вирішили за ним спостерігати. А за деякий час у пацієнта розвинувся гломерулонефрит – серйозне запальне захворювання нирок, яке серед іншого призводить до важкої артеріальної гіпертензії, повідомили у лікарні.



Нирка у пацієнта не боліла, але постійно був підвищений тиск. Останні роки тиск був 160/100 мм рт. ст. і до 200 чоловік його не відчував. Декілька місяців тому він потрапив до лікарні з тиском – 255. При обстеженні лікар УЗД виявив, що новоутворення уразило вже всю нирку. Тоді ж і виявили ще одну проблему – аневризму черевного відділу аорти (патологічне розширення судини).



У чоловіка аневризма була діаметром уже понад 6 см – це критичний показник, і при підвищеному тиску ризик розриву судини був надто високий. Місцеві медики скерували пацієнта за порятунком до львівських спеціалістів.



Судинні хірурги після ретельного обстеження чоловіка та зважаючи на його вік, вагу та супутні проблеми зі здоров'ям, вирішили провести симультанну операцію, коли під дією одного наркозу проводять кілька ніяк не пов'язаних між собою хірургічних втручань. Це не піддає організм зайвому стресу та скорочує реабілітаційний період.



Операція проходила у два етапи. Під час першого етапу хірурги видалили нирку разом із наднирником, які повністю були уражені пухлиною, а тоді команда судинних хірургів видалила аневризму аорти і провела аортобіфуркаційне шунтування та відновила нормальний кровообіг.



«Операція була складна і тривала близько 4 годин. Пацієнт має ще певні легеневі проблеми та не зовсім здорове серце, що могло призвести до ускладнень на операційному столі. Ми передбачили всі можливі ускладнення, які могли виникнути вже у післяопераційному періоді, і успішно їх уникнули», – каже завідувач відділення судинної хірургії Центру серця та судин лікарні Андрій Мелень.



Пацієнт вже вдома під наглядом місцевих лікарів, і вже зовсім скоро зможе поновити свої улюблені прогулянки лісом.



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