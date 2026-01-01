На Волині водій авто на смерть збив велосипедиста

На Волині водій авто на смерть збив велосипедиста
Смертельна ДТП в Прилуцькому: поліція працює на місці.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Аварія сталась 3 червня, вранці.

Попередньо відомо, що водій Mercedes-Benz допустив наїзд на велосипедиста, 1981 року народження. 

Керманич двоколісного помер.

На місці працює слідчо-оперативна група, всі інші деталі встановлюють. Відомості внесуть до ЄРДР.


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Теги: Волинь, ДТП
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