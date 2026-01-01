Завтра у Луцьку - прощання з воїном Валерієм Ткачуком
Сьогодні, 13:40
Завтра, 4 червня, відбудеться прощання з військовослужбовцем Валерієм Ткачуком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"У четвер, 4 червня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Ткачука Валерія Вікторовича (12.04.1983 р.н.), який загинув 12 листопада 2024 року у районі населеного пункту Трудове Донецької області.
Завтра о 10.30 год тіло Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці", - йдеться в повідомленні.
Поховають Валерія Ткачука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"У четвер, 4 червня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Ткачука Валерія Вікторовича (12.04.1983 р.н.), який загинув 12 листопада 2024 року у районі населеного пункту Трудове Донецької області.
Завтра о 10.30 год тіло Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до кафедрального собору Святої Трійці", - йдеться в повідомленні.
Поховають Валерія Ткачука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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