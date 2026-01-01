Сили оборони уразили російські кораблі в Петербурзі, де путін має виступити з промовою





Про це повідомив Генштаб ЗСУ, пише



За даними військових, було уражено кораблі та об’єкти інфраструктури в порту Кронштадт.



В СБУ підтвердили, що українські безпілотники відпрацювали по військових кораблях, що базуються на Кронштадтській військово-морській базі в Ленінградській області рф.



Удару завдали по місцю стоянки військових кораблів. Результати ураження й масштаби завданих противнику збитків уточнюються.



Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний — Мадяр) заявив, що були уражені російський корвет «Бойкий» (носій керованої ракетної зброї) та сухий док ім. Велещинського — його військовий називає «колискою російського ВМФ».



Денис Штілерман — співвласник української оборонної компанії Fire Point — заявив, що атака була «приурочена» до початку роботи Петербурзького міжнародного економічного форуму.



«Через поважних гостей і важливість самого заходу ми не могли його проігнорувати — і терміново вилетіли до Пітера. Але є нюанс)) Ми дуже хотіли влаштувати гостям екскурсію на крейсер “Москва”, але, на жаль, привести його не вдалось — тож довелось мінуснути два інші кораблі вже на місці проведення заходу. Сподіваюсь, усі гості ПМЕФ-2026 будуть дихати повною груддю та насолоджуватись краєвидами», — написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі проти 3 червня Сили оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Серед них — кораблі в порту Кронштадт.Про це повідомив Генштаб ЗСУ, пише Громадське За даними військових, було уражено кораблі та об’єкти інфраструктури в порту Кронштадт.В СБУ підтвердили, що українські безпілотники відпрацювали по військових кораблях, що базуються на Кронштадтській військово-морській базі в Ленінградській області рф.Удару завдали по місцю стоянки військових кораблів. Результати ураження й масштаби завданих противнику збитків уточнюються.Командувач Сил безпілотних систем(позивний — Мадяр) заявив, що були уражені російський корвет «Бойкий» (носій керованої ракетної зброї) та сухий док ім. Велещинського — його військовий називає «колискою російського ВМФ».Денис Штілерман — співвласник української оборонної компанії Fire Point — заявив, що атака була «приурочена» до початку роботи Петербурзького міжнародного економічного форуму.«Через поважних гостей і важливість самого заходу ми не могли його проігнорувати — і терміново вилетіли до Пітера. Але є нюанс)) Ми дуже хотіли влаштувати гостям екскурсію на крейсер “Москва”, але, на жаль, привести його не вдалось — тож довелось мінуснути два інші кораблі вже на місці проведення заходу. Сподіваюсь, усі гості ПМЕФ-2026 будуть дихати повною груддю та насолоджуватись краєвидами», — написав він.

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